Közülük kerülhet ki a következő James Bond

Ha James Bondról van szó, a legtöbbeknek Daniel Craig jut eszébe, aki 2006-tól 2021-ig alakította a kémet a filmvásznon. A 2021-ben debütált új rész, a Nincs idő meghalni volt a filmsorozat huszonötödik része, amiben a színész ötödjére formálta meg Bondot – előtte pedig ebben a szerepben tűnt fel még többek között Sean Connery és Pierce Brosnan is. Az eddig tapasztaltak alapján, ha a készítők új James Bondot szemelnek ki maguknak, akkor őt nemcsak egy film erejéig, hanem több részen át szeretnék megtartani. Míg Connery hét, Brosnan négy, Craig pedig öt részen keresztül alakította a kémet. Utóbbi a film elkészültét követően viszont úgy döntött, többé nem szeretné vállalni a szerepet, így a készítőknek új Bond után kell nézniük.

A korábbiakban azt ígérték, még idén tavasszal bejelentik, kire esett a választásuk. A filmek producere, Barbara Broccoli – akinek az a Cubby Broccoli producer az édesapja, aki az első Bond-alkotásokat vitte a filmvászonra – még tavaly azt állította, mindenképp fiatal színészt keresnek, aki legalább 10-12 éven át tudná alakítani a kémet.

Ez egy nagyon hosszú folyamat. Barbara mindenkivel személyesen találkozik. Mindegyiküknek fel kell vennie a szmokingot, és meghallgatásra kell menniük Pinewoodba

– nyilatkozta egy forrás.

Tom Hardy és Idris Elba is szóba jött

Daniel Craig bejelentése óta jó pár név bekerült a kalapba a lehetséges James Bond kapcsán, köztük Richard Madden, Tom Hardy és Idris Elba. Ám a legvalószínűbb jelöltnek a 32 éves Aaron Taylor-Johnsont tartják, aki többek között a Tenet és A gyilkos járat című filmekben tűnt fel. Ha utóbbira esne a választás, az azért is lenne egy érdekes húzás, mivel Taylor-Johnson zsidó származású, és a Bond-könyveket szerző Ian Fleming antiszemita hírében állt. A színész állítólag már találkozott a film producerével, és tavaly járt egy próbafelvételen, ám azóta sem tudni, hogy az új James Bondot köszönthetjük-e a személyében.

A készítőknek azért is jelent nagy nehézséget, hogy új színészt találjanak a kém szerepére, mivel korábbi elmondásuk szerint szeretnék teljesen megváltoztatni a karaktert. Így ameddig nem döntenek arról, hogyan képzelik el a jövőben Bondot, addig a forgatókönyv megírásának sem tudnak nekiállnak – amelynek elkészülésében ezúttal is Neal Purvis és Robert Wade működnek majd közre. Ahogy a film producere, Barbara Broccoli még tavaly kifejtette, alapjaiból alkotják újra Bondot, amihez idő kell. Akkori elmondása szerint legalább két év, mire elkezdődhet a forgatás, ami tekintve, hogy még az új James Bond sincs meg, jelentősen elhúzódhat. Ám nem az előbb említett színészek neve merült fel kizárólag.

Meglehet az első fekete James Bond

Mivel a készítők a kém karakterének újraalkotását tűzték ki célul, könnyen meglehet, hogy ezúttal egy színes bőrű színészt választanak. A modern kori filmkészítés tekintetében ez egyáltalán nem lenne meglepő, mivel 2024-től kezdve például csak olyan alkotás kaphat majd Oscar-díjat a legjobb film kategóriában, amelyben a stábtagok és a szereplők között is szerepelnek különböző kisebbségek. A hírek szerint James Bond kapcsán a Londoni bandák sorozat szereplője, a ghánai származású, 32 éves Paapa Essiedu is szóba került, aki a színházi munkák mellett már több más produkcióban feltűnt. Köztük az HBO 2020-as, Tönkretehetlek nevezetű szériájában, amelyért Emmy- és BAFTA-jelölést kapott.

Ami Essiedu esetében némileg problémát jelenthet, hogy saját bevallása szerint színészként minden döntése politikai jellegű. Magyarul megfontolja, milyen szerepeket vállal el és kikkel szerepel egy színpadon.

Essiedu mellett az első színes bőrű James Bond szerepére pályázhat az a Regé-Jean Page is, aki korábban olyan produkciókban tűnt fel, mint a Bridgerton című sorozat, amelynek első évadában Hastings hercegét alakította. Bár a széria második etapjára már nem tért vissza, legutóbb szerepet kapott a Dungeons and Dragons: Betyárbecsület filmben. Egyes feltételezések szerint azért mondott nemet a Bridgerton következő évadára, mert már túlnőtt a sorozaton, ám a James Bond-szerep kapcsán általában viszonylag szerényen nyilatkozik.

Ez a gondolat nem igazán foglalkoztat. Épp eléggé elfoglalt vagyok jelenleg. Inkább a saját, mint mások munkája miatt aggodalmaskodom

– mondta korábban.

Supermanből James Bond

Az esélyesek közé tartozik még a 37 éves James Norton, aki olyan sorozatokban szerepelt eddigi karrierje során, mint a Doctor Who vagy a Black Mirror. Legutóbb pedig főszerepet kapott a The Nevers szériában, ami jelenleg is fut. Az előbbieknél több nézőt vonzhatna a moziba a 40 éves Henry Cavill, akit többek között Supermanként lehetett látni a mozivásznon, amíg a DC le nem cserélte őt. A színész már korábban is közel került ahhoz, hogy ő lehessen a következő James Bond, ám Daniel Craig akkor elhappolta előle a lehetőséget.

Azt mondták, hogy közel jártam, és hogy végül köztem és Daniel között dőlt el minden. Szerintem jó választás volt Daniel. Valószínűleg akkor még nem álltam készen erre

– nyilatkozta egy podcastben még tavaly ősszel Cavill, aki a kora szempontjából nem feltétlen illik bele a producerek elképzelésébe, viszont saját bevallása szerint örülne, ha őt is számításba vennék az új James Bonddal kapcsolatban.

(Borítókép: Daniel Craig. Fotó: Indigo / Getty Images)