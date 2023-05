Fasírtban van egymással Jennifer Lopez és Ben Affleck?

Tavaly tavasszal derült ki, hogy húsz év után ismét egymás oldalán találta meg a boldogságot Jennifer Lopez és Ben Affleck. Kapcsolatuk legutóbb egészen az eljegyzésig jutott, ám esküvőre akkor még nem került sor. Hollywoodi álompárként emlegetik őket, mivel viszonylag ritka, hogy a párok ennyi idő elteltével újra visszatalálnak egymáshoz. Még a nyáron mondták ki a boldogító igent Las Vegasban, amelyet augusztusban követett egy háromnapos lakodalom Affleck birtokán. Kapcsolatuk az egybekelésük hírének napvilágra kerülését követően igen harmonikusnak tűnt, ám az elmúlt hetekben nem egy videó szivárgott ki, amelyeken azt látni, hogy a nyilvánosság előtt szólalkoznak össze.

Már a februárban megrendezett Grammy-gálán is lehetett érzékelni annak előszelét, hogy Lopez és Affleck fasírtban vannak egymással, ugyanis látszólag a kamerák előtt kezdtek vitatkozni. Úgy tűnt, mintha az énekesnő leteremtené férjét, aki durcás, unott arccal tűri a hozzá intézett szavakat. A díjátadót követően viszont egyes források ennek ellenkezőjéről számoltak be, kiemelve, hogy a színész jó hangulatban volt az este folyamán. Sőt, az esetről később Affleck is beszélt egy interjúban, felidézve, hogy amikor a kamera vette őket, épp ugratta a nejét, ezért tűnhetett komornak az arckifejezése. Az azóta nyilvánosságra került videók ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy valami nem kóser a kapcsolatukban.

Videók sorozata készült a balhékról

Május 12-én debütált a Netflixen Jennifer Lopez legújabb filmje, az Anya, amelynek vörös szőnyeges bemutatóján Affleckkel együtt jelent meg. Az erről készült felvételek alapján úgy tűnt, ismét vitatkozni kezdtek, azonban egy szájolvasó azóta tiszta vizet öntött a pohárba azzal kapcsolatban, miről folyt a diskurzus kettejük között. Az énekesnő megkérdezte férjét, nem mutat-e túl sokat a ruhája, illetve arról is beszéltek, a fotók szempontjából épp hova kéne állniuk. A Grammy-gála után tehát ismét egy kacsával találkozhattunk, ám akad más felvétel is a párról, amelyek félreérthetetlenek.

Köztük van az a videó, amelyet az utcán rögzített egy lesifotós, és amin azt láthatjuk, ahogy a pár épp beszállni készül az autójukba, mire Affleck rávágja az ajtót az épp helyet foglaló Lopezre. Hasonló felvételt készített róluk nemrég egy turista is, aki rögzítette, amint a kocsiban veszekednek, a piros lámpánál állva. A színész széttárt karokkal hőzöng a felvételen, míg az énekesnő az anyósülésen ülve hallgatja férjét. Az említett felvételek pedig találgatások sorozatát indították útjára azzal kapcsolatban, hogy a hollywoodi álompárnak titulált Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága igen viharos – ezzel alátámasztva azt a mondást, miszerint felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

Fasírtban vannak egymással?

Egyes források szerint a pár nyilvánosság előtt mutatott viselkedése ellenére kapcsolatuk jelenleg kifejezetten harmonikus. Ben Affleck igen sokat sejtető arckifejezése ugyanakkor már korábban is gondot okozott számára. A különböző eseményeken való szereplését követően nem egy mémet készítettek róla olyan képeket felhasználva, amelyeken épp szomorú vagy gondterhelt arcot vágott, ezzel azt érzékeltetve, mintha épp feszült lenne. Valószínűleg jelenleg is ez adja az alapját annak, hogy a fél világ azt hiszi, válságban van a házasságuk, pedig csak a színész arcberendezése a ludas. Ez alapján pedig az is egyértelműen kiolvasható, hogy Affleck – aki legszívesebben kerülné a rivaldafényt – még annak tudatában sem hajlandó megjátszani magát a kamerák kereszttüzében, hogy tudja, minden leolvasható az arcáról.

A pár először 2002-ben jegyezte el egymást, azonban végül két évvel később szakítottak, amit akkoriban a média rájuk irányuló túlzott figyelmével magyaráztak. Tekintve, hogy a sajtót jelenleg is legalább annyira foglalkoztatja a rajongók között csak Bennifernek (a Ben és a Jennifer ötvözete) nevezett páros, mint húsz éve, hasonló problémákkal szembesülhetnek most is. Érdemes megjegyezni, hogy a korábbi eljegyzésükkor Jennifer Lopez csak 33, míg Ben Affleck 30 éves volt, így az azóta eltelt idő alatt minden bizonnyal benőtt a fejük lágya.

Amikor húsz évvel ezelőtt lemondtuk az esküvőt, az volt életem legnagyobb szívfájdalma. Őszintén szólva úgy éreztem, hogy meg fogok halni

– mondta Lopez nemrég egy interjúban, hozzátéve, emiatt egy olyan körforgásba keveredett, amiből az azt követő 18 évben sem tudott kikerülni.

Zűrös fiatalkor

Lopez és Affleck mindketten súlyos terhet cipelnek a szüleik miatt. Az énekesnő nemrég a Halftime című dokumentumfilmben számolt be bővebben arról, nem bánt vele kesztyűs kézzel az édesanyja.

Azt tette, amit tennie kellett a túlélés érdekében, de ez keménnyé is varázsolta. A sz*rt is kiverte belőlem

– tette hozzá.

Rajta kívül az anyja, Guadalupe Rodriguez is megszólalt, megjegyezve, mindig is magasabb elvárásokat támasztott lányaival szemben pusztán amiatt, mert tudta, hogy többre képesek. Az énekesnő még csak 18 éves volt, amikor elköltözött otthonról, mivel elege lett abból, hogy az anyjával folyton veszekedtek a jövője miatt. Lopez nem törődött túlságosan az iskolai tanulmányaival sem, és sokkal inkább foglalkoztatta a tánc, ami csak növelte a feszültséget kettejük között. Egyik este pedig olyan csúnyán összekaptak, hogy Lopez fogta magát, és elment.

Lopezzel szemben Afflecknek nem az édesanyjával, hanem az édesapjával, Timothy Byers Affleckkel gyűlt meg a baja, aki egy időben feltörekvő drámaíró volt, ám többnyire alkalmi munkákat végzett. A színész úgy emlékszik az apjára, mint aki egész gyermekkorában súlyos alkoholproblémával küzdött, mindennap ivott. Emellett arról is beszámolt már korábban, hogy megkönnyebbülést érzett, amikor 11 éves korában elváltak a szülei. Bár apja ezt követően sem tette le az alkoholt, és két éven át hajléktalanként élt az utcákon, végül bevonult egy rehabilitációs intézetbe, majd 12 éven át nem is hagyta el azt, hogy megőrizze józanságát. Később Ben Affleck is hasonló problémákkal találta szemben magát – túlzott alkoholfogyasztása miatt számtalan alkalommal járt már rehabon: 2001-ben, 2017-ben és 2018-ban is, de mindig visszaesett.

Sokáig tartott, mire beismertem magamnak, hogy alkoholista vagyok

– jelentette ki Affleck egy interjúban még 2020-ban, de egy évvel később már arról számolt be, jól érzi magát, amihez valószínűleg az akkoriban újra felbukkanó Jennifer Lopez is hozzásegített.

(Borítókép: Jennifer Lopez és Ben Affleck 2023. március 27-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images Hungary)