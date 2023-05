Kurt Cobain gitárja széttörve is több mint félmillió dollárt ért valakinek

A széttört, fekete Fender Stratocaster a Julien’s aukciósház árverésén, a New York-i Hard Rock Caféban talált új gazdára szombaton.

A Julien’s 60 és 80 ezer dollár közé becsülte a Fender Stratocaster értékét, így érthető, miért nevezték a 596 900 dolláros zárólicitet „elképesztőnek”.

Persze ez az összeg még mindig eltörpül ahhoz képest, amennyiért két évvel ezelőtt kelt el az az akusztikus gitár, amelyen a Nirvana frontembere 1993-ban az MTV Unplugged koncerten játszott. Az a hangszer ugyanis egymillió dollárt hozott a Julien’s aukciósháznak.

Kurt Cobain a most gazdát cserélt gitárt a Nirvana Nevermind turnéjának észak-amerikai szakaszán, 1992-ben adta ajándékba a 2022-ben elhunyt Mark Lanegannek (Screaming Trees, Queens of the Stone Age), akinek egy kedves kis üdvözletet is ráfirkált a hangszerre.



A hangszert emellett mindhárom zenekari tag aláírta ezüst filccel. Cobain neve Kurdt Kobainként szerepel rajta, mivel az énekes előszeretettel írta szándékosan rosszul a nevét.

Halott Fenderek mindenhol

A gitárt akkor zúzta szét az 1994-ben elhunyt Kurt Cobain, amikor a Nirvana Nevermind című, a zenekar számára áttörést hozó albumán dolgozott az 1990-es évek elején.

A Stratocastert később összetákolták, de játszani nem lehet rajta. Így az új vevő egy többé-kevésbé gitárra emlékeztető relikviát tudhat a magáénak.

Cobain zenei pályafutása egyébként – különös tekintettel a magas oktánszámú koncertekre – számos Fender Stratocaster életét követelte.

Tele volt dühvel, és ezt érezni lehetett a színpadon. Abból is lehetett látni, ahogyan a hangszereivel bánt

– mondta Kody Frederick, a Julien’s aukciósház munkatársa az AFP hírügynökségnek.

A vevő kiléte nem ismert, de az aukciósház információi szerint az előző tulajdonost Tony Palmer néven azonosították – írja a BBC.