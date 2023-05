Menekülhet neje elől Harry herceg

A kaliforniai Montecitóban élő párról a hétvégén jelentetett meg egy cikket a brit The Sun (a lapnak régóta konfliktusa van a herceggel, amiből már bírósági ügy is lett). A mostani cikkükben azt írták, hogy a herceg saját szobát tart fenn egy kaliforniai luxushotelben.

A brit lap úgy tudja, hogy a herceg minden alkalommal teljesen egyedül, a felesége nélkül szokott pihenni ebben a szobában, ezenkívül gyakran látogat egy Los Angeles-i privát luxusklubot, a San Vicente Bungalowst is. Az utóbbi helyszínt szintén a gazdagok látogatják, és ott kifejezetten tiltják is a vendégek számára, hogy egy másik vendég nyugalmát megzavarják.

Most a Page Six számolt be arról, hogy Harry herceg egyik képviselője vasárnap tagadta a híresztelést, azt állítva, hogy mindebből semmi sem igaz. A bulvárlap arról is írt, hogy Harry és Meghan a múlt hét pénteken ünnepelték az ötödik házassági évfordulójukat (a The Sun azt is megjegyezte, hogy az évfordulóról nem posztoltak semmit a közösségi médiában, ami jelzésértékű lehet).

Előtte a paparazzik miatt kerültek rivaldafénybe

A hercegi pár nemrég azzal került be a hírekbe, hogypaparazzik üldözték őket. Mindez nagy visszhangot váltott ki: egyesek elítélték őket, és azt mondták, hogy hazudnak a történtekről, és csak a felhajtást keresik, mások szerint viszont valóban veszélyben lehettek (elsősorban Harry herceg édesanyjának, Diana hercegnének a tragikus halála miatt).

Az esettel kapcsolatban a Page Six szerint még Rishi Sunak brit miniszterelnököt is megkérdezték a napokban, de ő csak annyit mondott: „nem igazán az ő dolga”, hogy foglalkozzon ezzel.

(Borítókép: Harry herceg 2023. május 6-án. Fotó: Dan Charity / WPA Pool / Getty Images)