Kim Kardashian lánya még csak 9 éves, de már milliókat aggatnak rá

North West édesanyja révén az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező fiatal lett a TikTok-on, illetve családtagjaihoz hasonlóan őt is olyan holmikban látni, amelyeket nem sokan engedhetnek meg maguknak. Az általa hordott, 100 ezer forintot érő Dior napszemüveg pedig még csak nem is a jéghegy csúcsa.

Kim Kardashian és Kanye West legidősebb gyermeke, az idén 10. életévét betöltőt North West igazi divatdiktátorrá avanzsált, akinek mindennapjait az édesanyjával együtt működtetett TikTok-oldalán milliók követik nyomon. Kevés gyermek van a világon, aki hasonló körülmények között él, mint West. Édesanyjának a becslések szerint már több mint 1 milliárd dollárra, azaz jelenlegi árfolyamon 347,7 milliárd forintra terjedő vagyona van, míg édesapjának 400 millió dollár, vagyis körülbelül 139 milliárd forint ül a a bankszámláján. A Kardashian-család híres arról, hogy nem vetik meg a drága holmikat, köztük az akár 85 millió forintba kerülő Birkin táskákat vagy a még ennél is drágább Bentley autókat.

A fényűzésből pedig a família ifjabb tagjainak is kijut, akik a jólétbe beleszületve az utóbbi években már nem egy luxusmárka termékeiben voltak láthatóak. Tekintve, hogy North West egyre nagyobb népszerűségnek örvend a közösségi felületeken – már-már túlszárnyalva családtagjait –, Kim Kardashian több eseményre is magával viszi őt, így nagyobb betekintést nyerhetünk abba, Kardashianéknál mennyibe is kerül egy ruhatár összeállítása a gyerekek részére.

Milliós kabát, százezres napszemüveg

Május 13-án a Los Angeles Lakers meccsén jelent meg együtt anya és lánya. North West a jeles alkalomból pedig egy, a Palace Skateboards és a Gucci együttműködéséből származó bőrkabátot viselt, amelynek jelenleg 20 ezer dollár, vagyis körülbelül hétmillió forint a vételára. Emellett felvett még egy Lakers mezt (amihez már akár 10 ezer forintért hozzá lehet jutni), egy Balenciaga farmert (aminek a neten fellelhető adatok szerint minimum 300 ezer forintba kellett kerülnie), illetve egy Nike edzőcipőt, aminek a kezdőára 40 ezer forint körül lehet. Hasonló szerelésben jelent meg a múlt szombaton is egy újabb Lakers meccsen, viszont akkor nem az öltözékén, hanem a táskáján akadt meg a hozzáértők szeme.

A 9 éves lánynál egy Louis Vuitton táskát lehetett látni, amiről a szakértők úgy vélik, egy igen ritka darab lehet, ami a divatház 2019-es tavasz-nyári kollekciójához tartozott. Ezen okból kifolyólag pedig már az ára is 1,1 millió forintig szökött fel, viszont még így sem ez a legdrágább táska, ami North West tulajdonában van. Korábban már készített egy videót a TikTokra – pontosabban élőben jelentkezett be a felületen, amitől édesanyja nem repesett az örömtől –, amelyben bemutatta a követőknek, milyen táskákkal is rendelkezik. Köztük voltak olyan darabok, amelyeknek értéke az 5000 dollárt, azaz 1,7 millió forintot is eléri.

North West a közelmúltban azzal hívta fel magára különösen a figyelmet, hogy a MET-gálát megelőzően édesanyjával kapták őt lencsevégre, akivel tetőtől talpig Chanelbe öltöztek. A gála tematikája ugyanis idén Karl Lagerfeld volt, aki 1983-tól haláláig a Chanel divattervezőjeként dolgozott. A fiatal lány a New York-i Ritz Hotelből kilépve többek között egy 3500 dollárt, vagyis 1,2 millió forintot érő Chanel táskával volt látható – nem beszélve a többi vintage darabról. Az előbbiek mellett pedig North West birtokában van még többek között:

egy 6000 dolláros (2 millió forintos) telefontartóként funkcionáló kistáska,

290 dolláros (100 ezer forintos) Dior napszemüveg,

3500 dolláros (1,2 millió forintos) rózsaszín kristályokkal kirakott Prada kézitáska,

895 dolláros (310 ezer forintos) Hello Kitty x Judith Leiber kézitáska,

905 dolláros (314 ezer forintos) Olympia Le-Tan táska,

ritkasága miatt ma már 10 ezer dollárt (3,4 millió forintot) érő Pastelle kabát.

A legdrágább ruhát viselte

Kim Kardashian az idei Met-gálára a Marilyn Monroe által először 1962-ben viselt ruhát vette fel, ami miatt le is kellett dobnia néhány kilót. A különleges ruhaválasztás hatalmas felháborodást keltett a rajongók körében, mivel többek szerint megszentségtelenítette a darabot. Egyesek ezt arra alapozták, hogy a két nő nem azonos alkatú, így a ruha egyértelműen Monroe-ra lett szabva. A gála után elterjedtek olyan híresztelések is, hogy Kardashian tönkretette a ruhát, ám végül tisztázták a helyzetet, miszerint erről szó sincs.

Az eredetileg Jean Louis által tervezett darab a világ legdrágább ruhája. 2016-ban a Ripley's Believe It or Not eladta közel 5 millió dollárért, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,7 milliárd forintért, ám továbbra is az orlandói Ripley múzeumban tekinthető meg.