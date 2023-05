Molnár Gusztáv a gyámhatósághoz fordult, az elvonó után fiát is visszaszerezné

Hiába hagyhatta el az elvonót, és ért véget hivatalosan is házassága előző feleségével Molnár Gusztáv kapcsolata, továbbra sem csitulnak a kedélyek a színész körül.

A viszontagságos év során ugyan kisfiát, feleségét, sőt testvérét is elveszítette függősége miatt Molnár Gusztáv, testvére, Csilla az elvonó után úgy gondolja, most már képes lesz új életet kezdeni a színész, és rendezni korábban megromlott kapcsolatait, és túllépni feleségével, való viharos válásán.

Van is mit rendbe hoznia a színésznek, ugyanis

a színész egy évvel ezelőtt, 2022 nyarán sem a láthatásokra, sem a gyámügyi tárgyalásra nem ment el a fia ügyében, aztán lemondott arról is, hogy felügyelt láthatás során találkozzon a gyermekével.

Mindezt az akkor teljesen maga alatt lévő művész már mélységesen bánja, és minden erejével azon van, hogy rendezni tudja kapcsolatát fiával, emiatt pedig már a gyámhatóságot megkereste.

A hatóság már szervezett is egy találkozót, Gusztáv Budapesten, egy irodában találkozott a gyermeke édesanyjával, ahol sikerült megegyezniük. Abban maradtak, ha kijön az elvonóról, ellenőrzött körülmények között újra láthatja a gyermekét. Ha aztán megint sikerül közel kerülniük egymáshoz, tarthatnak apa-fia programokat is. Ez persze, nem holnap lesz, nem is a jövő héten. Nagyon sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy Guszti bebizonyítsa a környezetének, érdemes arra, hogy elhiggyük neki: megváltozott. Megmondom őszintén, van bennem félelem, de a testvérem, muszáj adnom neki még egy esélyt