Woody Allen megmentette egy fuldokló férfi életét

Nem csak filmbéli karakterei, a világhírű amerikai rendező Woody Allen maga is igazi hőssé vált, miután egy vacsora közben megmentette fuldokló barátjának az életét.

Ahogyan a filmeknél azt már megszokhattuk, úgy a vacsorákra is igaz lehet az, hogy nem minden esetben végződnek happy enddel, az amerikai rendezőóriás, Woody Allen 87 éves kora ellenére azonban nemcsak a filmvásznon, de a hétköznapokban is meg tud még lepni bennünket – a vidám lezárás pedig ezúttal nem is maradt el.

Szerencsére, ugyanis Allen a napokban barátaival ment vacsorázni egy elegáns olasz étterembe New Yorkban, a hétköznapinak indult összejövetel azonban nem várt fordulatot vett.

A filmrendező ugyanis kérdés nélkül akcióba lendült, amikor egyik vacsoratársa, Andrew Stein egyszer csak fuldokolni kezdett a szájába vett ételtől az Upper East Side-i olasz étteremben, a Caravaggióban.

A 87 éves Oscar-díjas rendező a bajt észlelve azonnal felpattant, megragadta a 76 éves, sertéshústól fuldokló barátját, és Heimlich-féle műfogást alkalmazva újra szabaddá tette a férfi légútját.

Eközben vacsoratársaik – a híres ügyvéd, Alan Dershowitz és Alan felesége, Soon-Yi Previn – rémülten, székükhöz dermedve nézték, ahogy Stein, aki 1986-tól 1994-ig volt New York város tanácsának elnöke, elvörösödött és fuldoklott, majd újra levegőt vett, miután Allen a segítségére sietett.

A szemtanúk szerint az eset múlt héten, május 16-án történt, ekkor hajtotta végre az életmentő manővert a producer.

Kínos bevallani, de Woody megmentette az életemet. Általában halat rendelek, de ezúttal a disznóhúst választottam, és nem sokkal azután, hogy elkezdtük enni, egy darab hús megakadt a torkomon, és elkezdtem fuldokolni. Pánikba esten, nagyon megrémültem, ő azonban azonnal a segítségemre sietett, Tényleg olyan volt, mint egy jelenet az egyik filmjéből. Ha nem reagál ilyen gyorsan, attól tartok, meghaltam volna. Egész életemben az adósa leszek

– mondta Stein a Page Sixnek.

Nem először mentett életet

Woody Allen fantáziájának – forgatókönyvei és filmrendezései kapcsán bizton állíthatjuk – semmi sem szab határt, filmbe illő jelenetekben pedig már nem is először volt része a producernek, aki korábban már egy másik barátja életét is meg megmentette.

Az eset ráadásul kísértetiesen hasonlított a mostanihoz, akkor is, 1992-ben vacsoratársa, a Saturday Night Live korábbi producere, Jean Doumanian életét mentette meg a műfogással, amikor az fuldokolni kezdett egy darab kenyértől egy étteremben. A hőstettről akkoriban hetekig zengett a sajtó, Doumainian szerint pedig Allen tette megpecsételte, hogy életre szóló barátok lettek.

(Borítókép: Woody Allen 2010. május 15-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)