Nagy baj van Galambos Lajossal, már kacsazsírral issza a teát

A mulatószenész rájött, nem nyaralni vonult be. Legutóbbi üzenetéből a nagyvilág számára kiderült, hogy alig tud enni, a mákos tésztát is csak leturmixolva tudja elfogyasztani. Emiatt, hogy kalóriához jusson, kacsazsírral kénytelen a teáját inni. A mulatós ügyvédje szerint nincs rendjén, hogy romlik az egészségügyi állapota, de legalább egy gyerekkori álma is valóra válhatott a zenésznek.