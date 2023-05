Kim Kardashian újra szerelmes lenne, mindent megbánt Pete Davidsonnal kapcsolatban

Hiába futott zátonyra harmadik házassága, majd válása utáni kapcsolata Pete Davidsonnal, továbbra is a szerelmet hajszolja Kim Kardashian – a 42 éves, négygyermekes édesanya emiatt pedig még a sikeres vállalkozásait és munkáit is hajlandó háttérbe szorítani.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Kim Kardashian és Pete Davidson kapcsolata annak ellenére, hogy szinte egyik napról a másikra összemelegedtek, mindössze kilenc hónap együttlétet követően, tavaly augusztusban véget is ért.

Az erre elpazarolt időt pedig igencsak bánja már az influenszer-üzletasszony, aki munkáját kicsit háttérbe szorítva, szerelmi életére helyezné a közeljövőben a hangsúlyt, és azon van, hogy Kanye Westtől való válása, majd Davidsonnal való szakítása után végre tényleg lehorgonyozhasson valaki mellett.

Mindig is reménytelen romantikus leszek, mindig szerelmes akarok lenni, és határozottan szeretem megosztani az életemet valaki mással. Határozottan szeretnék a magánéletemre újra időt szakítani, amelyet nagyon sok tényező befolyásol, különösen, ha gyerekeid vannak, és figyelsz azokra az emberekre, akik belépnek az életedbe. Ha össze tudom gyűjteni, és be tudom látni mindazt, amit rosszul csináltam, és megpróbálom nem elkövetni ugyanazokat a hibákat, és tényleg rászánom az időt, akkor végre nekem is összejön a boldogság

– mondta a négygyermekes édesanya az On Purpose With Jay Shetty podcast legújabb epizódjában, ahol kiemelte, bánja, hogy válása után ilyen hamar belevetette magát a Pete Davidsonnal való kapcsolatába, amely emiatt hamar zátonyra is futott.

Kim harmadik házasságát Kanye Westtel kötötte még 2014-ben, akivel 2022-es válásukig négy közös gyerekük született, North (9), Saint (7), Chicago (5) Psalm (4). Kardashian a rapper előtt Kris Humphrieshez és Damon Thomashoz is hozzáment, egyik frigy sem tartott örökké, mégis bízik a happy endben.

Annyi minden történik velem, hogy egyáltalán nem vagyok magányos, és ez nagyon fontos. Ennek ellenére hiszek benne, hogy megtalálhatom a boldogságot

– tette hozzá.

A podcast teljes adása itt tekinthető meg.

(Borítókép: Kim Kardashian. Fotó: Nathan Congleton / NBC / Getty Images)