Évi 345 milliót keres a világ legsikeresebb háziállata

A Printed Pet Memories cég kutatása szerint Tucker, a golden retriever akkora követőtáborra tett szert a közösségi médiában, hogy a hirdetéseknek köszönhetően több száz millió forintnyi dollárt hoz a konyhára gazdáinak, akik már állásukat is sutba dobták.

Bár magyar viszonylatokban igen elképzelhetetlennek tűnik, de egy-egy háziállat napjainkban már jól jövedelmező üzletet is jelenthet – még ha kezdetben az állattartó nem is tudatosan kezdi el építeni a kedvence karrierjét. A közösségi médiában számos, kisállatoknak létrehozott profillal találkozni, amelyek némelyike igen népszerű is. A TikTok és az Instagram az, ahol a legnagyobb igény van az efféle tartalmakra, és a hirdetőknek hála egy-egy bejegyzéssel nem kis összegeket lehet bezsebelni. Nemrég a Printed Pet Memories nevezetű vállalat készített egy kutatást azzal kapcsolatban, világszinten mely kedvencek hozzák a legtöbb pénzt a konyhára, és az első helyen egy golden retriever végzett.

Tuckernek, az ötéves golden retrievernek nyolchetes kora óta van Instagram-oldala, és már a profilja létrehozását követő hónapban vírusként kezdett el terjedni egy videója, amelyben egy jégkockával játszadozott. Egyik gazdája elmondása szerint már önmagában az ezen felvétel iránt tanúsított nagyfokú érdeklődés meglepte őt, ám kutyájuk féléves korára még több követőt gyűjtött, addigra már 60 ezer rajongója akadt.

Milliókat keres egy év alatt

Ahogy az eb egyik gondozója, Courtney Budzyn kifejtette, Tucker kétéves kora óta évi egymillió dollárt keres, ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 346 millió forintot takar. Ez az összeg a szponzorációs megkeresésekből tevődik össze, amelyek főleg a YouTube-ból és az Instagramból származnak.

Egy 30 perces fizetett videó a YouTube-on 40 ezer és 60 ezer dollár közötti összegre jön ki. Az Instagramon pedig körülbelül 20 ezer dollárt keresünk három-nyolc Insta-történetért

– fejtette ki Courtney, akinek szavaiból ítélve a YouTube akár 20,7 millió forintot is jelenthet számukra, míg az Instagram közel hétmillió forintot.

Mint kiderült, Courtney, aki korábban takarítónőként dolgozott, illetve férje, a mérnök Mike már felhagytak a munkájukkal, hogy teljes állásban foglalkozhassanak Tuckerrel, illetve másik kutyájukkal, Toddal. Az eb szinte az összes népszerű közösségimédia-felületen nagy hírnévnek örvend: 11,1 millióan követik a TikTokon, 5,1 millióan a YouTube-on, 4,3 millióan a Facebookon, továbbá 3,4 millióan az Instagramon és több mint 62 ezren a Twitteren.

Más ebek sem panaszkodhatnak

A kutatás szerint a dobogó második fokán foglal helyet egy Bunny nevezetű kutya, amelynek 8,3 millió követője van a TikTokon. A becslések alapján a platformon bejegyzésenként körülbelül 4997 és 8328 dollár, vagyis 1,7 millió és 2,8 millió forint közötti összeget keres.

Míg a harmadik a listában Doug, a mopsz. Számára a 6 millió TikTok-rajongó mellett megadatott még két People's Choice Award díj, illetve neki köszönhető az is, hogy a gazdái milliókat tehetnek zsebre. Az ő esetében ugyanis 3599 és 5999 dollár (1,2 millió és 2 millió forint) közötti bevételről van szó posztonként.