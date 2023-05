Hugh Grant lakását átkutatták, és jeladót raktak a kocsijára

A Hugh Grant által a The Sun brit bulvárlap kiadója ellen jogellenes információgyűjtés vádja miatt indított kártérítési per a legfelsőbb bíróság bírójának döntése után bíróság elé kerül.

A színész azt állította, hogy a cég munkatársai betörtek a lakásába, és nyomkövető készüléket helyeztek el az autójában, valamint lehallgatták a vezetékes telefonját, és feltörték a hangpostáját, hogy megpróbáljanak sztorikat gyűjteni a magánéletéről − írta meg a The Guardian.

Örülök, hogy az ügyem bíróság elé kerülhet, mert szükséges, hogy kiderüljön az igazság a The Sun tevékenységéről. Amint az ügyem világossá teszi, a vádak sokkal szélesebb körűek, mint a hangposták lehallgatása

− mondta Grant, miután a bíró pénteken meghozta ítéletét.

Grantnek a céggel szembeni telefonos zaklatási ügyei nem szerepelnek a bíróság elé terjesztett kérdések között, mivel a bíró úgy ítélte meg, hogy kifutott a felvetésükre rendelkezésre álló időből.

A bíró azt mondta, hogy bár Grant elhitte a kiadó több mint 10 évvel ezelőtti nyilvános cáfolatát, miszerint a The Sunnál telefonhackelés történt volna, az ügyvédei legkésőbb 2016-ban bizonyítékot láttak az ellenkezőjére − vagyis a kereset benyújtására rendelkezésre álló hat év letelt.

A kiadó magánnyomozókat is felbérelt

A bíróság előtt áprilisban tett tanúvallomásában Grant azt mondta, hogy a The Sun ellen felhozott vádjai között szerepelnek

megrendelésre elkövetett betörések, magántulajdonba való betörés és behatolás annak érdekében, hogy lehallgatással, vezetékes telefonok lehallgatásával, telefonhackeléssel és magánnyomozók alkalmazásával mindezeket és más illegális dolgokat kövessenek el ellenem.

Azt állította, hogy 2011-ben betörtek a londoni lakásába, a bejárati ajtót kitörték a zsanérokból, de semmit sem loptak el. A The Sun másnapi cikkében „részletesen bemutatta a lakás belsejét, beleértve a családi veszekedés nyomait”. Grant kitartott amellett, hogy akkoriban nem gondolta azt, hogy a kiadó állhat az eset mögött.

Beadványában azt is állította, hogy a The Sun magánnyomozókat használt, hogy a 2000-es években betörjenek filmgyártó cégéhez és a volt barátnőjéhez, Liz Hurley-hez kapcsolódó ingatlanokba. Azt mondta, hogy a betöréseket Murdoch vezető beosztású vezetőjének, Rebekah Brooksnak a „tudtával és jóváhagyásával” hajtották végre, aki akkoriban a The Sun szerkesztője volt.

(Borítókép: Hugh Grant 2023. április 27-én. Fotó: James Manning / PA Images / Getty Images)