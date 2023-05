Elizabeth Holmes még saját bizniszt is indíthat a gazdagok börtönében

Május utolsó napján vonult be a Texas állambeli Bryan börtönbe Elizabeth Holmes. A szélhámos feltaláló illusztris társaságba kerülhet a több mint 600 fogvatartott között. Kötelező takarítás, tanulási lehetőségek sora, sőt saját biznisz beindítása is lehetséges ebben az intézményben.

Tizenegy év és három hónap börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Államokban Elizabeth Holmest, a Theranos alapítóját, amiért becsapta a befektetőket az egykor 9 milliárd dollárra értékelt, mára megszűnt vérvizsgálati startupjával. Kedden hivatalosan is megkezdte a 135 hónapig tartó börtönbüntetését a Federal Prison Camp (FPC) Bryanben található intézményében.

A szövetségi börtönről kevés hivatalos információt lehet találni, csupán csak annyit, hogy jelenleg 655 fogvatartott van náluk, és minimális a biztonsági fokozatuk, vagyis ez nem egy szigorúan őrzött intézmény.

Az FPC Bryan kézikönyve szerint vasfegyelem van az épület falain belül, cserébe viszont rengeteg engedményt is kaphatnak a bentlakók.

A reggel hatórás ébresztő után mindenkinek kötelező rendbe raknia a celláját, amiért fizetést is kapnak. Ez azonban a legjobb esetben is alig több mint egy dollár, azaz nagyjából 350 forint. A takarítás után lehetőségük van arra, hogy képezzék saját magukat, üzleti órákat vehetnek, vagy akár nyelveket is tanulhatnak. Külön engedéllyel még akár saját bizniszbe is kezdhetnek a fogvatartottak.

A 15 hektáros birtokon még összejöveteleket is tarthatnak, ha éppen nem a gyerekeikkel játszanak a külön erre engedélyezett időpontban. Ha utóbbi nem lenne elég, bármikor igényelhet a fogvatartott még plusz néhány órát a börtöntől, hogy a szeretteivel legyen.

A rengeteg engedmény a női börtönben azért is lehetséges, mert javarészt „fehérgalléros” bűnözők töltik itt a büntetésüket. Nagyrészt különböző gazdasági bűncselekményeket követtek el, de volt köztük olyan is, aki a 2021-es capitoliumi ostromban vett részt.

2020-ban itt töltötte az öt hónapos börtönbüntetését Michelle Janavs, akit a 2019-ben kirobbant egyetemi felvételi botrányok miatt ítéltek el. A vád szerint több híresség, többek között az egykori született feleség, Felicity Huffman is kenőpénzt adott az amerikai elit egyetemeknek, hogy azok felvegyék a gyerekeiket.

Jen Shah nevét a tengerentúlon a The Real Housewives című realityshow-ból ismerték meg a celebet. A tévést viszont 2022-ben 6 és fél év börtönbüntetésre ítélték, az ő kérésére a bryani börtönben megkezdve idén februárban. Shah egy telemarketinges céget üzemeltetett, akik kizárólag 55 éves kor fölött verték át áldozataikat különböző termékek eladásával.

Shah még márciusban közzétett egy bejegyzést az Instagram-oldalán, miszerint az első estéin álomba sírta magát, miután rájött, hogy mennyire hiányzik neki a családja. Másnap lehetősége lett volna felhívnia a szeretteit, de a kapcsolat valamiért nem jött létre, így inkább elvonult magányosan a fürdőszobába, hogy ott sírja ki magából a fájdalmat.

(Borítókép: A Bryan börtön Texasban. Fotó: Sergio Flores / Bloomberg / Getty Images)