37 évvel fiatalabb lányba szerelmes a Scooter énekese

Az 59 éves énekes egy 22 éves, Sara nevű lánnyal van együtt. Az első közös fotójukat még május közepén tette közzé a frontember az Instagramon – bár akkor a rajongók közül volt, aki azt hitte, hogy Baxxter lánya látható a képen.

Az énekes most a német Bildnek beszélt a kapcsolatukról.

Igen, már három hónapja együtt vagyunk. Most voltunk együtt Sylten [német sziget az Északi-tengeren – a szerk.], most pedig Bajorországba megyünk a Scooter egyik fesztiválfellépésére

– mondta.

A Bild azt írta, hogy a frontember kedvese Hamburgban tanul ingatlanosnak, de müncheni származású. Baxxter azt is elmondta, hogy Hamburgban találkoztak, és azonnal „kipattant a szikra” kettejük közt. Egyik ismerősük azt mondta, hogy olyanok ketten együtt, mint a tinédzserek.

A fiatal lány már több rendezvényre is elkísérte Baxxtert, többek közt még egy autóversenyre is, ahol mindketten vezették Baxxter Jaguar E típusú autóját (és meg is nyerték a versenyt). Az utóbbi hetekben több alkalommal látták őket együtt a hamburgi szórakozóhelyeken is.

Az énekes először 1998-ban vett el egy Kathy néven emlegetett nőt, de a házasság rövid idő alatt véget ért. Másodszor, 2006 és 2011 közt Simone Mostert volt a párja. A válás után több kapcsolata is volt, egyebek mellett Lysann Geller német modellel, de azt mondta: elege lett a házasságokból, és nem nősül újra.