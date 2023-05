Autizmussal diagnosztizálták a világhírű énekesnőt, Siát

Sia, a népszerű énekes és dalszerző autizmusáról vallott a Rob Has a Podcast egyik epizódjában – írja a CNN. „A spektrumon vagyok” – mondta Sia a műsorban.

A podcastban részt vett Carolyn Wiger, a Survivor egykori versenyzője is, aki drogtanácsadóként dolgozik. Sia, aki maga is drogproblémákkal küzdött, a podcastben jelentette be, hogy százezer dollárt adományoz Wigernek.

Felépülni és tudni, hogy milyen idegrendszeri problémáid lehetnek vagy nem lehetnek, nos, szerintem az egyik legnagyobb dolog, hogy senki sem ismerhet meg, és szerethet téged, ha tele vagy titkokkal, és szégyenben élsz

– mondta Sia, akit korábban kábítószer-függőséggel kezeltek.

„Amikor végül beülünk egy idegenekkel teli szobába, és elmondjuk nekik a legmélyebb, legsötétebb, legszégyenteljesebb titkainkat, és mindenki velünk együtt nevet, és először nem érezzük magunkat szemétládának, hanem életünkben először úgy érezzük, hogy olyannak látjuk magunkat, amilyenek vagyunk, nem kell szerepet játszanunk, ekkor elkezdhetünk emberként viselkedni” – tette hozzá az énekesnő, akiben nemrég tudatosulhatott, hogy a spektrumon van.

45 évig úgy voltam vele, hogy fel kell vennem az emberi ruhámat, csak az elmúlt két évben lettem teljesen önmagam

– mondta Sia. Az autizmus spektrumzavar befolyásolhatja az emberekkel történő interakciót, a viselkedést, a másokkal való kommunikációt és a tanulást.

2021-ben az ausztrál énekesnő komoly botrányba keveredett, amiért régi munkatársát, Maddie Ziegler táncosnőt és színésznőt autista karakterként szerepeltette a Music című debütáló filmjében.