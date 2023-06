Olyan csúnyán lepontozták A kis hableányt, hogy még az értékelési rendszer is megváltozott miatta

Vélhetően már az élőszereplős A kis hableány című remake alkotói is bánják, hogy belevágtak a film elkészítésébe, ugyanis a rengeteg kritika mellett az IMDb weboldalán is a legalacsonyabb adható pontszámmal bombázzák az alkotást, amely most emiatt még pontozási rendszerét is kénytelen volt megváltoztatni.