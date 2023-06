Keveseknek adatik meg, hogy a saját bőrükön tapasztalhatják meg, milyen egy királyi család tagjaként felnőni, ám Harry herceg közelmúltbeli anekdotázásai által már egy közelebbi képet kaphattunk arról, milyen következményekkel és elvárásokkal is jár mindez. A királyi sarj tavaly decemberben jelentette meg netflixes sorozatát, a Harry&Meghant, illetve idén januárban debütált a Tartalék című önéletrajzi könyve, mely művekben bővebben fejtette ki családtagjaitól – főleg III. Károlytól és Vilmos hercegtől – való elhidegülését, a sajtó vele és Meghan Markle-lel szemben indított támadásait, amelyek együttesen vezettek odáig, hogy királyi kötelezettségeikről lemondva Londonból az Egyesült Államokba helyezték át székhelyüket.

A megjelent széria és kötet, illetve az időközben adott interjúk, köztük a 2021-ben Oprah-val folytatott beszélgetés tátongó űrré mélyítette a szakadékot közte és a családja között, így új reményekkel telve költözött az Egyesült Államokba. Az országban a legutóbbi autós üldözést leszámítva a sajtó az Egyesült Királyságban tapasztaltakhoz képest kevésbé viselkedik velük tolakodóan, ami a kétgyermekes párt megnyugvással töltheti el, viszont a herceg korábbi, túl őszinte kinyilatkoztatásai könnyen bajba sodorhatják őt még Amerikában is.

Kalandjai miatt kerülhet bajba

Mint ismert, Harry herceg a sorozatukban és a könyvében a rokonaival való kapcsolata, illetve a királyi családban betöltött szerepéből következő nehézségek mellett magánéletének egyes eseményeit is kiteregette. Beszélt a szüzessége elvesztéséről, az afganisztáni szolgálatáról, a korábbi párkapcsolatairól, Meghan Markle-lel való megismerkedéséről, az Antarktiszon elszenvedett fagyási sérüléséről, illetve a kábítószerrel való kapcsolatáról is. Utóbbi viszont egy nem várt helyzetet szült, mivel a hercegnek június 6-án egy columbiai bíróságon kell különböző kérdésekre válaszolnia azzal kapcsolatban, mikor nyúlt drogokhoz a múltban.

A királyi sarj vízummal tartózkodhat jelenleg az Egyesült Államokban, valószínűleg az O-1A típust igényelhette, amelyet olyan külföldiek kaphatnak meg, akik a tudományok, az oktatás, az üzleti élet vagy a sportolás terén jeleskednek. A vízum öt év után jár le, viszont az ország törvényei értelmében azokat az állampolgárokat, akik beismerik az illegális kábítószer-használatot, vagy ezzel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélték el őket korábban, kitilthatják az országból. Ahhoz viszont, hogy valaki ennek ellenére mégis belépést nyerjen az Államokba, egy hosszadalmas folyamaton kell átesnie, ami magában foglalhat vér- és vizeletvizsgálatot, mellkasröntgent, illetve egy beszélgetésen is részt kell vennie annak megerősítésére, hogy jelenleg nem fogyaszt kábítószert.

Nem kaphat zöldkártyát?

Egyes jogi szakértők szerint bármelyik határőr megtagadhatja Harry herceg belépését az Egyesült Államokba, aki tudatában van annak, hogy könyvében a kábítószerekhez fűződő viszonyáról számolt be, és a droghasználatot a vízumigényléskor nem jelezte. Ahogy Raymond G. Lahoud bevándorlással foglalkozó ügyvéd kifejtette, a határőr abban az esetben nem tehetne fel kérdéseket a hercegnek ezzel kapcsolatban, ha a kábítószer-használatát a vízumkérelme benyújtásakor ismertette, mivel addigra már döntés születne a felmentéséről – ám arról nem tudni, a királyi sarj jelezte-e ezt. A jogász szerint amennyiben ez nem történt meg, a vízumot érvényteleníthetik, azonban hozzátette, nem valószínű, hogy a herceg esetében az a forgatókönyv valósulna meg, hogy kiutasítanák az országból emiatt, mivel nem szimpla állampolgárnak számít, hanem különleges bánásmódban részesül.

A The Heritage Foundation szervezet nemrég pert is indított az amerikai kormány ellen, és azért küzd, hogy hozzák nyilvánosságra a herceg bevándorlási aktáját – ezzel elérve az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Az ügyvéd szerint ugyanakkor ezen nyilvántartásokat nagy titoktartás övezi, így szinte biztos, hogy a királyi sarj esetében sem adják majd ki őket. Azt azonban megerősítette, hogy a bírósági ügy nyomot hagyhat a herceg aktájában, ami megnehezítheti a jövőben a vízum megújítását.

Egyértelmű amerikai érdek fűződik ahhoz, hogy a bevándorlási hatóságok ne részesítsék semmilyen különleges bánásmódban Harryt

– mondta Nile Gardiner, a The Heritage Foundation egyik központjának igazgatója, hozzátéve:

a bevándorlási kérelmében és a Tartalék című könyvben a kábítószer-használatáról közölt adatok közötti bármilyen eltérés súlyos következményekkel járna az Egyesült Államokban betöltött jogállására nézve.

Ahogy Kaitlin Davies, a Davies Legal bevándorlással foglalkozó cég munkatársa kifejtette, akár hónapokba is telhet, mire kiderül, a herceg felmentést kap-e, ám valószínűtlennek tűnik, hogy komolyabb vizsgálaton kell majd átesnie, mivel a kábítószer-használat nem a közelmúltban történt.

A kokainhasználat hivatalos beismerése kivételes körülményektől eltekintve minden bizonnyal megakadályozná, hogy Harry valaha is zöldkártyabirtokossá vagy amerikai állampolgárrá válhasson

– jegyezte meg, ám emellett kiemelte azt is, hogy a herceg könyvében tett kijelentései nem minősülnek hivatalos beismerő vallomásnak. Ehhez egy tisztnek kell kikérdeznie őt a kábítószer-használatra vonatkozó állításairól.

Kokaint és varázsgombát is fogyasztott

Harry herceg önéletrajzi könyvében több ponton is felidézte a kábítószerekkel kapcsolatos élményeit, amelyek egyike Meghan Markle-hoz kötődik. Az első randevújuk után ugyanis átment az egyik barátjához, ahol tequiláztak, füveztek, és az Agymanókat nézték, majd a hercegné váratlanul felhívta őt FaceTime-on, így tartania kellett magát, de végül nem bukott le. A herceg elmondása szerint az Eton diákjaként rendszeresen kannabiszt szívott, illetve kokaint is fogyasztott.

Ez idő alatt kokaint is fogyasztottam. Valakinek a vidéki házában, egy vadászhétvégén kínáltak meg vele, és azóta csináltam még néhányszor. Nem volt túl nagy kaland, és nem is élveztem annyira, mint a többiek, de másnak éreztem tőle magam, és ez volt a fő célom. Érezni. Másnak lenni

– írta a kötetben a herceg, kijelentve, akkoriban szinte bármit hajlandó volt kipróbálni, ami felborította a kialakult rendet. A kokain mellett a ketaminnal és a varázsgombával is kísérletezett. Utóbbit is a barátaival együtt próbálta ki, a tapasztalatairól pedig elég részletesen számolt be a kötetben.

A vécé mellett volt egy kerek, ezüstszínű szemetes, aminek pedállal lehetett kinyitni a fedelét. A szemetesre bámultam, majd az visszanézett rám, aztán egy fej lett belőle

– jegyezte meg, hozzátéve, azt hallucinálta, hogy a kukával beszélget.

A herceg állítása szerint a pszichedelikus szerek segítettek neki, hogy meg tudjon birkózni az édesanyja, Diana hercegné halála miatt érzett gyásszal, illetve a traumával. Majd idősebb korában ráébredt, nem kell állandóan szomorúnak lennie ahhoz, hogy bizonyítsa, hiányzik neki az édesanyja. Tapasztalatairól idén márciusban egy magyar terapeutának, Máté Gábornak is beszámolt, kifejtve, ugyan a marihuána segített neki traumái feldolgozásában, a kokain nem.

A kokainfogyasztásnak inkább szociális oka volt az életemben, megpróbáltam valahová tartozni. Másképp is éreztem magam tőle, mint ahogyan általában, és ez volt a lényege. De a marihuána más, az valóban segített nekem

– mondta akkor a herceg.

(Borítókép: Harry herceg 2020. január 16-án. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)