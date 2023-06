Al Pacino fiatal szerelme milliárdos, nem aranyásó

Napok óta Al Pacino és 29 éves szerelme, Noor Alfallah románca folyik a csapból, amelynek az szolgál alapjául, hogy hamarosan megszületik első közös gyermekük. Tekintve, hogy a színész már 83 éves, ilyen korban viszonylag kevesen mernek belevágni a gyerekvállalásba. Korábban elterjedtek olyan híresztelések is, hogy Al Pacino sokkot kapott, amikor megtudta a hírt, és nem akarta elhinni, hogy kedvese az ő gyerekét hordja a szíve alatt, mivel úgy vélte, már nem ejtheti őt teherbe, így DNS-vizsgálatot követelt. Egyes források azt nyilatkozták, ez meg is történt, és bebizonyosodott, hogy övé a gyermek.

A hír napvilágra kerülését követően a fiatal lányt többek aranyásónak titulálták, aki csak Al Pacino pénzére utazik – a színész vagyona 120 millió dollár, azaz körülbelül 41,4 milliárd forint körül lehet –, ám a hírek szerint ez a feltételezés azért sem állja meg a helyét, mert Noor Alfallah igen gazdag családból származik. Emellett a pár egyik ismerősének elmondása alapján azon felvetések sem felelnek meg a valóságnak, hogy boldogtalanok lennének egymás mellett.

Al Pacino és Noor Alfallah 2022 áprilisa óta alkot egy párt, ám a kapcsolatuk részleteiről nem osztanak meg jóformán semmit, mivel óvakodnak attól, hogy az újságok címlapjára kerüljenek. Ahogy a pár egyik közeli barátja elárulta, bár igen nagy, 54 év a korkülönbség közöttük, boldog párkapcsolatban élnek, és a színész fülig szerelmes. Hozzátette, ugyan Al Pacinót meglepte, hogy negyedjére is apa lesz, nem igaz, hogy párja eltitkolta volna előle a hírt a 11. hétig, ahogy azt korábban pletykálták.

Ha várt is a 11. hétig azzal, hogy elmondja Alnak, az azért lehetett így, mert akkor tudhatta meg ő is. Noor már évek óta szeretne babát, és Al nem is lehetne boldogabb. Szereti őt, és az érzés kölcsönös