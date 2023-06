Eltűnt Bam Margera, a Jackass sztárja

A 43 éves férfi eltűnéséről testvére, Jesse Margera tett közzé felhívást a közösségi oldalán. Jesse azt kérte követőitől, hogy ha látták Bam Margerát, akkor hívják a Los Angeles-i rendőrséget. Elmondása szerint nem tudják lenyomozni a férfi telefonját, mert az túl hosszadalmas folyamat – írja a Sky News.

Csütörtökön a férfi egy – azóta már törölt – Instagram-videóban arról panaszkodott, hogy volt felesége, Nikki Boyd nem engedi neki, hogy lássa a fiát, Phoenixet.

Elmondása szerint két hónapja nem látta a gyerekét, és annyira elege van ebből a helyzetből, hogy minden nap sír. Az egykori Jackass-sztár a volt feleségét, valamint a saját szüleit okolta amiatt, hogy alkohol problémái vannak.

Addig fogok cracket szívni a csövesekkel a sétányon, amíg meg nem halok. Hacsak nem hozod ide hozzám Phoenixet. Kezdj neki Nikki, vagy bárki, aki segíteni akar. Phoenixet akarom

– fogalmazott Margera.

Bam Margera és Nikki Boyd 2021-ben szakítottak, és a nő idén februárban adta be a válókeresetet. A férfi március 29 óta nem látta a fiát, és az ügyvédje szerint elektronikus úton sem kommunikálhat vele.

Az év elején Margera feladta magát a rendőrségnek Pennsylvaniában, miután állítólag megtámadta testvérét, Jesse Margerát. A pennsylvaniai rendőrök azt is közölték, hogy Margerát azóta már elengedték egy 50 ezer dolláros óvadék fejében, és azt is elmondták, hogy a Jackass-sztárt nemcsak bántalmazással, hanem zaklatással, valamint „terrorisztikus fenyegetések” megfogalmazásával is gyanúsítják, de Margera ártatlannak vallotta magát.

