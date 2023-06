Széles mosollyal az arcán vette elejét a pletykáknak Al Pacino

Al Pacino és nála jóval fiatalabb barátnője első gyermeküket várják. A hír mindenkit meglepett, köztük a korosodó színészlegendát is, aki már három gyermek édesapja. Az emberek pletykálni kezdtek róla, hogy Al Pacino nem is örül az újabb gólyahírnek, most azonban a színész saját maga mondta el, mit érez a dologgal kapcsolatban.