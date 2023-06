Magnum tette felejthetetlenné, újra hódítanak a hatalmas bajuszcsodák

Ha másban nem is, abban biztosan egyezik Magnum, Freddie Mercury és Áder János, hogy mindegyikük hasonló, méretes bajusszal vált ismertté – a jellegzetes arcszőrzet nélkül talán meg sem ismernénk már őket. A bajusz ugyan évekig nem számított a mainstream divatjának, manapság egyre több helyen találkozhatunk az ajkak fölötti szőrzettel, a hírességek által is kedvelt Chevron bajusz is egyre elterjedtebb.