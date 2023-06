Küzd a fennmaradásért a kastély, ahol még II. Erzsébet múlatta az időt

Évi legalább egymillió fontos bevételt kell elkönyvelnie a működéshez annak az angliai kastélynak, ahol II. Erzsébet királynő gyakran megfordult a kutyáival. Az impozáns épület egyébként a sorozatkedvelők számára is ismerős lehet, mivel itt forgatták a Downton Abbey nevezetű szériát.

Carnarvon 8. grófnéja, Fiona (aki Fiona Aitken néven látta meg a világot) és családja nemzedékeken keresztül ápolt bensőséges viszonyt II. Erzsébettel, akinek a grófné apósa, Carnarvon 7. grófja volt a lóversenyekkel foglalkozó menedzsere, és bizalmasa. Carnarvonék birtokában áll a neves Highclere kastély, ahol a néhai uralkodó igen gyakran tett látogatást kutyáival együtt, és ugyan a grófné egy nemrég vele készült interjúban nem sokat árult el a királynővel való kapcsolatáról – attól tartva, hogy bárki is úgy gondolja, hasznot akar húzni belőle –, ám néhány szót ejtett arról, milyen ember volt ő valójában.

A királynő sosem beszélt túl sokat, de amikor igen, mi meghallgattuk. Őfelsége nem ítélkezett mások felett, csak haladt a maga útján, és megmutatta nekünk, mi az, ami igazán fontos

– mondta a dolgozói által csak Lady C néven emlegetett grófné.

A Downton Abbey hozta meg a sikert

A Highclere kastély körüli élet akkor pezsdült fel igazán, amikor megjelent a főleg britek – köztük a királyi család – körében igen népszerű Downton Abbey című sorozat, ami ott játszódott. A Golden Globe- és Emmy-díjjal kitüntetett széria egy arisztokrata család szemüvegén keresztül mutatja be egyes történelemi események rájuk gyakorolt hatását. Összesen hat évad készült belőle, 52 epizód, illetve tavaly áprilisban debütált a Downton Abbey: Egy új korszak nevezetű film is, amelyben szintén az előbb említett família szerepel.

A sorozat sikere kapóra jött a Carnarvon családnak, mivel mára csak úgy özönlenek az érdeklődők a kastélyba, ahol átlagban 1400-an fordulnak meg naponta. A grófné azóta öt könyvet adott ki, köztük egyet Carnarvon 5. grófjának feleségéről, Lady Almináról, a törvénytelen gyermekről. A kötetet 15 nyelvre fordították le, és 60 hétig szerepelt a New York Times Best Sellers listáján. Ahogy a grófné a vele készült interjúban kifejtette, bár nagy a hírverés a Highclere kastély körül a sorozat miatt, a forgatásokból befolyó összeg pont arra volt elég, hogy épphogy fedezzék a költségeket. Egy becslés szerint napi ötezer fontot, azaz jelenlegi árfolyamon 2,1 millió forintot kaphattak.

Problémát okoznak a költségek

A Highclere kastély egy körülbelül 2000 hektáros birtokon terül el, és úgy vélik, 250-300 szobával rendelkezhet, ám a grófné elmondása szerint ebben egyáltalán nem biztosak – csak összehasonlításképp, a királyi család egyik magánrezidenciája, a Balmoral kastély területe 20 ezer hektárra tehető. Mint kifejtette, a palota, amit 22 éve tudhat otthonaként, fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek ugyanakkor állandó problémát okoznak a számukra. Évi 1 millió fontos, azaz 428,9 millió forintos bevételre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán talpon maradjanak.

A többek között németül, portugálul és franciául is beszélő grófné megjegyezte, nem hajlandó eladni semmit a házból, inkább más, alternatív megoldásokban gondolkodik, amelyekkel pénzt tudnának keresni. Hogy költséget takarítsanak meg, családjával nem is a kastély fő szárnyában laknak, hanem egy közeli kisebb parasztházban. Kiemelte, szinte biztos abban, hogy a téli villanyszámla hatszámjegyű lesz – fontban mérve –, így el kell még adniuk néhány vezetett túrát, hogy fedezni tudják a kiadásokat. A grófné elmondása szerint a koronavírus-járvány idején más cégekhez hasonlóan ők is a tartalékaikat élték fel, és úgy véli, a Brexit óta még nehezebb vállalkozást vezetni a szigetországban. Nehezebben jutnak hozzá például a külföldről importált traktor- és fűnyíróalkatrészekhez, illetve a pezsgőhöz, és még lehetne folytatni a sort.

Az interjúban megemlítette egyik rokonát is, aki amiatt jelent nekik nagyobb anyagi gondot, mivel nem hajlandó dolgozni, csak a családból él. Ezzel együtt fontosnak tartotta kiemelni, nem hisz az osztálybeli különbségekben, így mindenkit egyenrangú félként kezel, sőt, ki nem állhatja az arisztokrata megnevezést.

A Bridgerton fellendítette a turizmust

A kosztümös produkciók igen nagy népszerűségnek örvendenek jelenleg, ami főleg a Bridgerton című netflixes sorozatnak köszönhető, amelynek első évada 625.490.000, míg második évada 656.260.000 nézőt vonzott a képernyők elé az első hónapban – ezzel bekerültek a minden idők 10 legnézettebb szériáját listázó rangsorba. A Bridgertonnak egyébként idén márciusban jelent meg egy spin-offja, a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet, ami jelenleg a világ negyedik legnépszerűbb sorozata.

A Bridgerton megjelenését követően fellendült a turizmus Nagy-Britanniában, és rengetegen kezdtek el érdeklődni a kastélyok iránt, 23 százalékkal többen kerestek rájuk a Google-ban. A még ma is a tradicionális értékekhez ragaszkodó szigetországban – kis túlzással élve – minden sarkon találni egy történelmi jelentőséggel bíró, impozáns épületet. Jelenleg pedig abban reménykednek, hogy a Bridgertonhoz hasonlóan a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet is több látogatót fog az országba, pontosabban a kastélyokba vonzani.

(Borítókép: A Highclere kastély. Fotó: David Goddard / Contributor / Getty Images)