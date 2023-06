Sárosdi Lilla is üzent Rákay Philipnek: Csináljatok filmet Orbán Viktorról, 300 milliárdból, b*sszátok meg!

Sárosdi Lilla közösségi oldalán védte meg magát Rákay Philip kritikája után, egyúttal pedig üzent is a producernek. Meglátása szerint minden nagy történelmi eseményről filmet kéne készíteni, de „az évszázad legfontosabb történelmi filmje” Orbán Viktorról szólna.

A közösségi médiában feszült egymásnak Nagy Ervin és Rákay Philip. A producer azt nehezményezte, hogy a pedagógusok mellett kiálló tüntetésen a színész azt mondta: ha Párizsban lennének, már lángolna a város. Rákay szerint ha a francia fővárosban élnénk, a rohamrendőrök már rommá verték volna a tüntetőket.

A producer ezt követően azt írta Nagy Ervinnek, hogy ha még ezek ellenére is oda vágyik, senki nem tartja őt vissza, hiszen „Schilling Árpád és Sárosdi Lilla nevű kollégáid is gigantikus karriert futottak be arrafelé: árufeltöltők egy helyi kisboltban”.

Gryllus Dorka is beszállt a vitába

Erre később Gryllus Dorka is reagált, aki egy Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, nem tudja, honnan szedte Rákay Philip ezeket az információkat, mert tévesek. A színésznő felsorolta, hogy Schilling Árpád az elmúlt években több európai nagyvárosban is rendezett, Sárosdi Lilla pedig öt színházi projektben vett részt, négy különböző társulattal, mindegyikben francia nyelven játszott.

Szerintem legyünk rájuk büszkék, hogy ilyen sokat értek el magyar művészként a világban, szerintem erre az egész ország büszke lehet, szerintem legyél rá te is büszke!

– mondta Gryllus Dorka.

A 300 milliárdos Orbán-film

Sárosdi Lilla szintén Facebook-oldalán tett közzé videót, melynek leírásában szívből jövő köszönetet mondott mindenkinek, aki kiállt mellettük a történtek után. Egyúttal pedig közel 5 percben fejtette ki véleményét Rákay Philip Aranybulla című sorozatáról, amelyet először „aranybulának”, másodszor pedig „aranyhullának” keresztelt át.

Sárosdi azt tanácsolja Rákaynak, „tovább kell menni, még több történelmi filmet kell csinálni, az összes megnyert háborúnkról, az összes győztes csatánkról”.

Nem egymilliárdból, jaj, Cheri, te még olyan fiatal vagy és olyan szerény. Harmincmilliárdból, negyvenmilliárdból. Ugyan már, mit pampognak? Hagyjad a plebset! Menjenek Romániába, ha valami nem tetszik, ott lehet tanítani, vagy húzzon el! Milyen nagyvonalúak vagytok, hogy még el lehet menni

– tette hozzá a színésznő, aki a videó végéhez közeledve azt is megjegyezte, hogy „az évszázad legfontosabb történelmi filmjét is el kéne készíteni őróla” (Orbán Viktorról – a szerk.).

Sárosdi Lilla már látja maga előtt a film egyes képkockáit, ahol Orbán Viktor „áll a pusztában ugyanígy, a lemenő nap fényében, egyik kezében egy bivalyszőrös kulacs, ami tele van pálinkával, a másikban pedig egy karikás ostor”.

Meghúzza a bivalyszőrös kulacsot, és utána elcsörrenti a karikás ostort, mindenki összerezzen félelmében. Majd a jobbjára fordul, ott áll, ott magasodik a cáratyuska, letérdel elé, és megcsókolja a cipője talpát. Majd feláll, odamegy ahhoz a hatalmas disznóhoz, amit már az alattvalók előkészítettek, amire tudod mi van írva, és elkezd kolbászt tölteni, meg hurkát. Jaj istenem, beleszédülök! És ezt nem 30 milliárdból, hanem 300 milliárdból, b*sszátok meg!

– zárta videóját Sárosdi Lilla.

Nyílt levélben feszült egymásnak Nagy és Rákay

A producer kijelentését Nagy Ervin sem tudta szó nélkül hagyni, aki egy nyílt levelet fogalmazott meg a producer felé. A színész a közösségi oldalán azt írta, hogy Rákay Philipnek pár nappal ezelőtt lett volna lehetősége személyesen is megosztani a véleményét, de nem élt ezzel.

Akkor érdekes módon továbbvonultál, mint Gőgös Gúnár Gedeon. Úgy viselkedtél, mint az egyszeri csivava, aki a gazdi kezében veszettül csahol, ám mihelyt a flaszter valóságára kerül, ijedtében maga alá piszkít

– fogalmazott a színész.

Rákay Philip erre szintén egy nyílt levélben válaszolt, amelyben azt írta, fel kéne oldani a Nagy Ervinben „szunnyadó kognitív disszonanciát”, mert nem mindegy, hogy „Gőgös Gúnár Gedeonként” vonult, vagy „maga alá piszkító csivavaként”.

A producer bejegyzésében többek között a szolidaritásról, arról, hogy miért járatja gyerekeit nemzetközi iskolába, valamint az „aranymercik többszöri emlegetéséről”, a magyar filmkultúra rendszerváltás utáni állapotáról és a tanárok, illetve az oktatás helyzetéről is írt.