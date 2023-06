Pottyondy Edina Orbán Viktor eminens, parvenü gárdistájának nevezte Rákay Philipet

Mint arról már az Index is írt, a közösségi médiában feszült egymásnak Nagy Ervin és Rákay Philip. A producer azt nehezményezte, hogy a pedagógusok mellett kiálló tüntetésen a színész azt mondta: ha Párizsban lennének, már lángolna a város. Rákay szerint ha a francia fővárosban élnénk, a rohamrendőrök már rommá verték volna a tüntetőket.

A producer ezt követően azt írta Nagy Ervinnek, hogy ha még ezek ellenére is oda vágyik, senki nem tartja őt vissza, hiszen „Schilling Árpád és Sárosdi Lilla nevű kollégáid is gigantikus karriert futottak be arrafelé: árufeltöltők egy helyi kisboltban”.

Kettejük csatározásába Gryllus Dorka is beszállt, aki egy Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, nem tudja, honnan szedte Rákay Philip ezeket az információkat, mert tévesek. A színésznő felsorolta, hogy Schilling Árpád az elmúlt években több európai nagyvárosban is rendezett, Sárosdi Lilla pedig öt színházi projektben vett részt, négy különböző társulattal, mindegyikben francia nyelven játszott.

Sárosdi Lilla közösségi oldalán védte meg magát Rákay Philip kritikája után, egyúttal pedig üzent is a producernek. Meglátása szerint minden nagy történelmi eseményről filmet kéne készíteni, de „az évszázad legfontosabb történelmi filmje” Orbán Viktorról szólna.

„Producernek béna, de propagandistának kiváló”

Pottyondy Edina youtuber legújabb videójában úgy jellemezte Nagy Ervin és Rákay Philip vitáját, mint „a kultúra Fradi-huligánjainak és Újpest-ultráinak aluljárós verekedése”. A videó elején kifejtette, Rákay azért változtatta meg nevét, mivel „nem volt alkalmas arra, hogy megélje vele a nemzethez való tartozását, ezért Philipre kellett magyarosítania”.

Mint mondta, a „legjólfésültebb fideszes bullshitgenerátor, konzervatív eleganciával, páros lábbal, hátulról csúszott bele Nagy Ervinbe”, hozzátéve, hogy „miután analizálta a mondanivalóját, rájött, a színésznek az a baja, hogy ez itt nem Afganisztán”.

Pottyondy Edina rávilágított, Rákayt személyesen nem érintik a magyar oktatás problémái, hiszen gyermekeit nemzetközi iskolába járatja. Rákay Philip korábban azt írta bejegyzésében, hogy Párizsba az illegálisan tüntető diákokat rommá vernék a rendőrök, amíg Magyarországon, „csak gázsprayfröccsöt fújkálnak a levegőbe”.

A youtuber szerint érdekes ez a kijelentés, ugyanis a „szemkilövető Gyurcsánynál még tudták, hogy hívják ezt a páros szervet az arcon, a könnygázas Pintérnél már nem”. Pottyondy Edina egyúttal megüzente azt is Rákay Philipnek, hogy

akinek a miniszterelnök ura szerint Grófo a király, az jobb, ha inkább kussol II. András és Zámbó Jimmy királysága kapcsán.

Pottyondy szerint Rákay „Putyinnal ellentétben nem fél ledobni az atomot, hiszen azonnal össze »Sárosdy Lillázta és Schilling Árpádozta« a diákok tüntetését”. Ezt azzal magyarázta, hogy producernek béna, de propagandistának kiváló.

A teljes videót alább tudja megtekinteni: