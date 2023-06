Sebestyén Balázs elmondta, mit gondol a Magyarország Szépe versenyről

„Természetellenes az egész műfaj” – mondta el általánosságban a szépségversenyekről Sebestyén Balázs. Szerinte ezek a versenyek a legkevésbé szólnak a szépségről, mivel a lányok „természetellenes szituációban vannak”, ezért nem jön ki a valódi szépségük.

Valahogy egy csomószor azt látod – most nem is feltétlen ezeken a szépségversenyeken, hanem úgy általában a szépségversenyeken –, hogy nem is mindig igazán szép csajok indulnak. Nem? Észrevettétek?