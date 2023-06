Kevin Costner a bírósággal rakatná ki volt nejét otthonukból

Kevin Costner felesége, Christine Baumgartner még május elején adta be a válókeresetet, hogy véget vessen a színésszel kötött, 18 éven át tartó házasságának. A TMZ értesülései szerint 30 nap állt rendelkezésére, hogy kiköltözzön abból a házból, ahol exférjével egykor közösen laktak, ám mindez nem így lett, ezért Costner egy jogi dokumentumot nyújtott be, és arra kérte a bíróságot, hogy kötelezzék őt a távozásra. Az iratban kifejtette azt is, úgy véli, Baumgartner azért nem költözött még el, hogy rávegye őt különféle pénzügyi követelésekre.

Mint a színész-rendező megjegyezte, a megegyezésük szerint 1,45 millió dollárt már biztosított a számára, ami elegendő ahhoz, hogy más otthont keressen, ám hajlandó további összeget felajánlani a részére. A dokumentum szerint kész havi 30 ezer dollárt fizetni egy bérelt házért, és 10 ezer dollárt a költözéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek fedezésére. Costner kifejtette emellett, hogy jelenleg három családi otthonuk egyedüli tulajdonosa, mivel a házasságkötéskor Baumgartner beleegyezett abba, hogy amennyiben elválnak, ő lesz az, aki költözni fog.

A pár kapcsolata 1998-tól datálódik, ám az esküvőre csak 2004-ben került sor Coloradóban a színész tanyáján. A hírek szerint a színész-rendezőt egyáltalán nem döbbentette meg, hogy neje benyújtotta a válókeresetet, mivel tudta, hogy boldogtalan, ám ennek ellenére váratlanul érte a hír. Mivel sokat forgat, keveset van otthon, amit exfelesége nem jól viselt, így a válásuk és az elhidegülésük is ezzel okolható. Házasságuk alatt három gyermekük született, a jelenleg 16 éves Cayden, a 14 éves Hayes és a 13 éves Grace. Costnernek volt feleségétől, Cindy Silvától van további három gyereke: a 39 éves Annie, a 36 éves Lily és a 35 éves Joe. Míg egykori barátnőjétől, Bridget Rooney-től egy fia született, a 27 éves Liam.

Nagy az ingatlanportfóliója

Costner az előbb említett házon kívül még rendelkezik egy 4 hektáros tengerparti komplexummal a kaliforniai Carpinteriában, ami a becslések szerint 145 millió dollárt ér. A ház egy szikla tetején áll és az óceánra néz. Ugyan eredetileg itt egy álomotthont tervezett megépíteni medencével és vendégházzal együtt, kötelezettségei miatt soha nem jutott idő az újjáépítésre. Az ingatlanhoz több mint 150 méteres privát strand tartozik, illetve saját baseballpálya és lovaglóút. A birtok két telek egyesítésének eredménye, mivel korábban már 28,5 millió dollárért vásárolt egy 6,8 hektáros területet – amelyen egy két hálószobás, két fürdőszobás tanya kapott helyet –, de kocogás közben észrevette az „eladó” táblát a mellette lévő telken, amelyet szintén megvásárolt. 2007-ben végül egy 2,8 hektáros területet eladott a szomszédjának, és az otthonait egyesítette.

A színésznek emellett van egy farmja Aspenben, ami közel 65 hektáron terül el, és egy pár tavat is magában foglal. A birtokon három különálló otthon található, amelyekben összesen nyolc fürdőszoba és 12 hálószoba került kialakításra, így akár 34 vendég is elszállásolható itt. Costner január végén éjszakánként 36 ezer dollárért tette bérelhetővé az ingatlant.