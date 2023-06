Sebestyén Balázs elárulta, mikor jutott eszébe először, hogy abba kellene hagynia a rádiózást

A televíziós, rádiós műsorvezető az rtl.hu kamerái előtt válaszolt kérdésekre, amelyek között több is a magánéletével foglalkozott. Kiderült például, hogy a chemtrail összeesküvés-elméletben bár hitt korábban, sőt hirdette is, ma már tudja, hogy nem igaz. Ahogyan azt is megtudhattuk, mi miatt hagyná abba a rádiózást.