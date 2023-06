Majoros Hajnalkát rögtön megműtötték, komoly rendellenességre derült fény

Mint megírtuk, múlt héten megműtötték Majoros Hajnalkát, aki másnap közzétett bejegyzésében a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet. Ekkor még nem árulta el, hogy miért kellett kés alá feküdnie, mindössze annyit írt:

Tegnap ilyenkor már úton voltunk az én csodabarátnőmmel, aki bekísért engem egy klinikára. Túl vagyok egy műtéten, amiről majd később írok nektek. A célom, hogy a szűrővizsgálatokat igenis komolyan kell venni, és nem szabad halogatni, elodázni

– állt a bejegyzésben.

Mostanra kiderült, hogy miért kellett megműteni Majka feleségét. Majoros Hajnalka közösségi oldalán számolt be arról, hogy

azért kellett megműteni, mert kilyukadt a mellimplantátuma.

A vizsgálat során kiderült, hogy az implantátum deformálódott, kiszakadt és a benne lévő anyag már a nyirokcsomókba is átkerült. Műtétre került sor, ami szerencsére jól sikerült, gyorsan regenerálódok

– írta, majd a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ami a legfontosabb, az a szűrővizsgálat halaszthatatlansága. Ha a barátnőm nem küld el, nem megyek és nem derül ki, hogy probléma van

– tette hozzá. Mint mondta, barátnője komoly betegséggel küzd, ami szintén a szűrővizsgálatoknak köszönhetően derült ki, épp ezért hallgatott rá. „Azt mondta, »Manyim, légy okos, nézd, hogy jártam, most azonnal jelentkezz be szűrésre!« Megfogadtam, bejelentkeztem. Megvizsgáltak, az eredmény ledöbbentett. Nem, nem az a diagnózis, amit nála megállapítottak, de sajnos nálam is komoly rendellenesség derült ki” – írta, majd a bejegyzés végén mindenkit arra buzdított, ne halogassa a szűrővizsgálatokat.

Nyilván nem az ördögöt akarom a falra festeni, de az biztos, hogy egy életünk van, ami nagyon törékeny. Légy Te is okos, ahogy szerencsére én is voltam, NE halogasd a szűrővizsgálatot!

– hangsúlyozta.