A plasztikaőrült, aki úgy néz ki, mint egy macska

Bár a jelenleg 82 éves Jocelyn Wildenstein neve talán nem mindenkinek csenghet ismerősen, az arcát látva viszont már annál többeknek ugrik be, kiről is van szó pontosan. A macskanőnek is becézett svájci asszony – aki igazi plasztikaőrült, és a sok beavatkozás macskaszerű ábrázatot kölcsönzött neki – még a 90-es években szerzett némi hírnevet magának a férjétől, a műkereskedő Alec Wildensteintől való elválásának hozományaként. Volt párjával, akivel húsz évig voltak együtt, ugyanis abban egyeztek meg, hogy 2,5 milliárd dollárt kap a válást követően, illetve további 100 millió dollárt minden évben – ami nem mindennapi ajánlat.

Exférje még 2008-ban hunyt el prosztatarákban, viszont az utalások ezt követően sem maradtak el. Minden ment a régi kerékvágás szerint egészen 2015-ig, amikor is a férfi családja abbahagyta a kifizetéseket. Wildenstein három évvel később, 2018 májusában csődöt jelentett, és azt állította, már egy fillér sincs a bankszámláján, ám valójában továbbra is több millió dollár birtokában volt, főleg ingatlanok formájában. Három luxuslakása volt például a Trump Towersben, amiket mind elveszített. A svájci nő nemrég azt eszelte ki, hogy költségei fedezéséül egy dokusorozatot adna ki az életéről, ami a legkevésbé sem olyan úton haladt, ahogy azt korábban tervezte.

Nyolc éve semmit nem keres

Mint arról Wildenstein a Timesnak beszámolt, mivel minden pénze elfogyott, úgy döntött, egy kétrészes, HBO-n megjelenő dokusorozatot szeretne készíteni, illetve egy valóságshow-t, amelyet az a stáb forgatna, akik a Kardashian famíliáról szóló szériát is. Ahogy kiemelte, nagy problémát okoz neki, hogy már nem kapja többé az évi 100 millió dollárt volt férje családjától, ennek következtében pedig nyolc éve semmilyen bevételre nem tett szert.

A lapnak a svájci asszony mellett megszólalt még egyik exférje, Lloyd Klein, aki kifejtette, hogy Wildenstein a dokusorozattal szeretne választ adni a nyilvánosság számára a vele kapcsolatban felmerülő kérdésekre – köztük beszélne például a plasztikai műtétekről is, amelyek különös ábrázatáért okolhatóak. Kleinnek egyébként igen nagy tervei vannak, és már azt is pontosan tudja, mely színészeket kérné fel főszereplőnek egy Wildensteinről szóló produkcióhoz.

Szeretnék egy filmsorozatot készíteni Jocelyn életéről, és Jennifer Lawrence-t látnám szívesen fiatal Jocelynként

– tette hozzá, kiemelve, Alec Wildenstein szerepére pedig a korábban Freddie Mercuryt játszó Rami Maleket választaná. Klein szerint Wildenstein végre szeretné ismertetni a saját álláspontját, amit még annak ellenére is hajlandó megtenni, hogy sosem szerette a nyilvánosság előtt élni az életét.

Rávették a műtétekre?

Jocelyn Wildenstein kapcsán korábban már olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy volt férje, Alec Wildenstein, aki szerette a macskákat, arra biztatta őt, essen át különböző plasztikai műtéteken, hogy macskaszerűbbnek tűnjön. A férfi a válásukat követően egy interjút adott a Vanity Fairnek, amiben tagadta az ezzel kapcsolatban felmerült információkat.

Őrült volt. Mindig én voltam az, aki utoljára megtudta. Azt hitte, az arcát ugyanúgy feljavíthatja, mint egy bútordarabot. A bőrünk nem így működik. De nem hallgatott rám

– jegyezte meg még akkor.

A svájci nő elmondása szerint akkor döntött úgy, hogy el szeretne válni férjétől, mikor már egyáltalán nem titkolta házasságon kívüli kapcsolatait, sőt hencegett velük.

Túl nyilvánvalóvá vált. Fiatal lányok voltak, és ugyanazokba az éttermekbe jártak, ahova mi. Semmi diszkréció nem volt

– mondta, és exférje akkor sem ismert diszkréciót, amikor válóperre került sor.

Wildenstein kifejtette, egykori párja a külseje megváltozására szerette volna kihegyezni az egész ügyet – annak érdekében, hogy ő jöjjön ki jól belőle. Felfogadott egy publicistát, és lefizetett egy plasztikai sebészt, hogy alátámasszák, valóban nagy változáson ment át az arca. Azt állította, szörnyeteg lett belőle, és már fel sem ismeri, ám végül a bíróság Wildenstein javára ítélt, emellett pedig volt férje vezetéknevét is megtarthatta.