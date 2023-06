Kevin Costnerről az utolsó bőrt is lehúzná válófélben lévő felesége

Egy válás a legtöbb esetben nem zajlik le kisebb-nagyobb csatározások nélkül, a 68 éves, Oscar-díjas színész Kevin Costner felesége, Christine Baumgartner azonban ezt is új szintre tudta emelni. A 49 éves édesanya ugyanis férje hitelkártyájának használata és otthonának kisajátítása után most 83 millió forintnak megfelelő amerikai dollárt követel tőle havonta gyerektartás címen.

Továbbra sem csitulnak a kedélyek Kevin Costner és neje, Christine Baumgartner között, aki 18 év házasság után, május elején beadta a válókeresetet. Az Oscar-díjas színész-rendezőnek és feleségének három közös gyermekük van, akik – mint a legtöbb válásnál – most is rendkívül sarkalatos pontot jelentenek.

Pedig sokáig úgy tűnt, válásuk amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan meg is oldódik, ám úgy tűnik, a felek nem jutnak egykönnyen közös nevezőre a szétválás feltételeiben.

Annak ellenére sem, hogy a pár még házassági szerződést is kötött, amelyben pontosan rögzítve van, hogy váláskor mennyi pénz jár az egykori feleségnek, valamint az is, hogy 30 nap áll rendelkezésére, hogy kiköltözzön abból a házból, ahol exférjével egykor közösen laktak.

Ennek ellenére Baumgartner a múlt héten közölte, amíg férje nem intézi el pénzügyi megállapodásaikat, addig nem megy sehova. Ezek után Costner egy jogi dokumentumot nyújtott be, és arra kérte a bíróságot, hogy kötelezzék volt nejét a távozásra.

Baumgartner azonban azóta sem költözött el, így

COSTNER GYAKORLATILAG „HAJLÉKTALAN” LETT, RÁADÁSUL VOLT NEJE 95 EZER DOLLÁRT KÖLTÖTT EL A HITELKÁRTYÁJÁRÓL, ÉS TÁVOLTARTÁSI VÉGZÉST IS KÉRT ELLENE.

A színész azt állítja, hogy exfelesége a beleegyezése nélkül nyúlta le a pénzt, amelyet ügyvédekre és könyvelőre költött.

Még egy hét sem telt el az erről szóló hírek kirobbanása óta, a sértődött feleség láthatóan nem nyugszik, olyannyira nem, hogy Baumgartner a TMZ értesülése szerint

új jogi dokumentumokat nyújtott be férje ellen, akitől három gyerekük után 248 ezer dolláros (83 millió forintos), havi gyerektartás megfizetését követeli.

Mindezt ráadásul azzal indokolja, hogy az összegre azért van szükség, hogy a gyerekek olyan színvonalon élhessenek továbbra is, mint ahogyan akkor éltek, amikor még az apjuk is velük volt. A bökkenő csak az, hogy a színész jogi csapatának állítása szerint Costner már eddig is a gyerekek összes költségét állta, a válást követően pedig további 38 ezer dollárt (12,7 millió forintot) hajlandó erre a célra szánni havonta.