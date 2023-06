Válságba kerülhetett Marics Peti és új párja kapcsolata?

A VALMAR énekesét május elején egy 24 éves színésznővel hozták hírbe, akit azóta már a nyilvánosság előtt is felvállalt. Kovács Gyopár már a duó több videóklipjében is feltűnt, és azóta már az egyik koncertjére is elkísérte Marics Petit.

Egy reddites kommentelőre hivatkozva a Ripost azt írja, hogy a tatabányai koncerten ott volt a színésznő, és Valkusz Milán párja is. Hozzátették, hogy Kovács Gyopár állítólag az Ütős ötös című műsor forgatása óta van a képben.

„Milán anyukájával álltak egy ideig. Gyopáron egy farmerdzseki-szerűség volt” – írta a kommentelő. A pár kapcsolatát ugyan hivatalosan még nem erősítették meg, de minden jel arra mutat, hogy Marics és Kovács egy párt alkotnak. Már csak azért is, mert korábban Tóth Andi is elkísérte Marics Petit a koncertjeire.

Néhány héttel ezelőttig még úgy tűnhetett, hogy minden a legnagyobb rendben a sztárpár életében, azonban most úgy tűnik, a távolság közéjük állhatott.

Mint megírtuk, az Index úgy értesült, hogy a VALMAR június 22-i, csütörtöki koncertjén baleset érte Marics Petit. A Budapest Parkban megrendezett fellépés egy pontján a zenekar tagjai, illetve a színpadra hívott vendég előadók ugrálni kezdtek, aminek következtében Marics rosszul érkezett a lábára.

Megkeresésünkre a Budapest Park megerősítette, hogy a balesetet követően az egészségügyi szakszemélyzet azonnal ellátta a sérült énekest, akinek vélhetően eltört a bokája. Eközben az énekes párja éppen Horvátországban nyaralt.

Később kiderült, hogy Marics Peti bokatörést és ínszalagszakadást szenvedett, így a soron következő bulit le is kellett mondani, és egy hétre fekvőgipszbe került. Az énekes az Instagram-oldalán azt írta, hamarosan járógipszet kap és folytathatják a koncertezést.

Bár Kovács Gyopár azóta már hazaérkezett a horvátországi nyaralásából, úgy látszik, hogy nem lesz párja mellett az egyhetes lábadozás alatt. A színésznőt ugyanis Szegedre szólította a kötelesség, ahol a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik előadására készül. A távolság tehát nagy gondot okozhat a sztárpár kapcsolatának, hiszen éppen ebben a nehéz időszakban nem tudnak együtt lenni, hogy támogassák egymást.