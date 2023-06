Fekete Dávid kiszabadulhat a házi őrizetből

Váratlan fordulat állhat be az énekes ügyében, akit több mint 322 millió forintos csalással vádolnak. Fekete Dávid ártatlannak vallja magát, elmondása szerint senkit sem akart szándékosan megkárosítani. Az egykori megasztáros jelenleg házi őrizetben van győri otthonában, ügyvédje szerint azonban ez a helyzet hamarosan megváltozhat.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a népszerű tehetségkutató, a Megasztár korábbi versenyzőjét, Fekete Dávidot még 2021 májusban vette őrizetbe a rendőrség, miután az énekes körül egyre nagyobb volt a botrány, többen állították, hogy anyagilag megkárosította őket.

Fekete Dávid „2017 nyarától kezdődően járművek adásvételével kapcsolatban követett el csalásokat és sikkasztásokat, egyre fenyegetőbb anyagi helyzete miatt kölcsönöket vett fel magánszemélyektől is, illetőleg egy banktól is. Az összegeket ismeretlen célra fordította, majd az eladósodott cégét egy – általa is tudottan halálos betegségben szenvedő személynek – értékesítette” – írta az ügyészség honlapja.

Az énekes ártatlannak vallotta magát az ügyben, és hosszú vallomásban fogalmazta meg, hogy a vádban meghatározott összeg nem valós, ismerősei jóval kevesebb pénzt fektettek be.

Az énekes jogi képviselője szerint

az énekes következő tárgyalása után akár arra is esély van, hogy a bíróság feloldja az énekes házi őrizetét.

Fekete Dávidot jövő héten háromnapos tárgyaláson hallgatják ki a győri bíróságon. Kaposi Gergely, az énekes ügyvédje a Borsnak mondta el, mire számítanak ügyfelével az ítélkezési szünet előtti tárgyaláson.

Rövidtávú célunk az, hogy a házi őrizet feltételeit módosítsák. Ügyfelem már 12 hónapja van bűnügyi felügyeletben, de véleményem szerint nincs már oka annak, hogy ezt fenntartsák. Jövő héten három napig a feljelentőket hallgatják meg, bizonyítékokat vizsgál meg a tisztelt bíróság, és igyekszik az ellentmondásokat tisztázni. Utána ítélkezési szünet lesz, így legközelebb csak ősztől folytatódhat az ügy

– árulta el Fekete Dávid jogi képviselője.

Új klipjének forgatásához már elhagyhatja otthonát

Mint arról beszámoltunk, április 4-i tárgyalásán Fekete Dávid engedélyt kért a bíróságtól, hogy győri otthonából Dunaújvárosba mehessen. A házi őrizetben lévő férfi elmondása szerint lehetőséget kapott, hogy új dalt énekelhessen fel, sőt egy videóklipet is forgatna.

A bíróság el is fogadta a csalással vádolt énekes kérését, aki közösségi oldalára májusban egy stúdióból készült képet töltött fel, amelyen egy mikrofon előtt énekel.