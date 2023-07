„A folyamatos visszautasítások csak még inkább felizgatták Kevin Spacey-t”

Kevin Spacey továbbra is tagadja, hogy az őt ért vádak, miszerint szexuálisan zaklatott férfiakat, igazak lennének. A 63 éves színészt a vádlója sunyi kígyónak nevezte a hétfői tárgyaláson.

Folytatódik Kevin Spacey Oscar-díjas színész tárgyalása szexuális zaklatás vádjával.

Annak ellenére, hogy 2022-ben már megnyert egy pert a híres színész, idén újabb három per indult ellene szexuális inzultálás vádjával. Ahogyan az Index korábban közölte, a színész elleni per azon időszakot öleli fel, amikor Londonban élt huzamosabb ideig, mivel az Old Vic Színház művészeti igazgatója volt.

Korábban azt nyilatkozta a zaklatással vádolt színész, hogy nagy visszatérésre készül, ha megnyeri a Londonban zajló pert, amely június 28-án vette kezdetét a brit fővárosban.

A hétfői tárgyaláson az esküdtek megtekinthettek egy felvételt egy rendőrség által készített interjúról, amelyben az aznap tanúskodó férfi volt látható. Ezt követően Spacey ügyvédje, Patrick Gibbs kérdezte ki a tanút – írja a BBC News.

A tanú elmondta, hogy a színész többször is megpróbálta letapizni.

A folyamatos visszautasítások csak még inkább felizgatták Spacey-t

– tette hozzá.

A tanú a kérdezgetéseknél kiemelte, hogy a színész beszélt neki korábban problémás gyerekkoráról és bizonytalan szexuális orientációjáról. Hozzátette, hogy mindig rettegéssel töltötte el, ha a színész közeledett felé, valamint hogy a viselkedésében

Kedvességet színlelt, de valójában egy agresszív ragadozó.

A tárgyalás végén Spacey továbbra is tagadta bármelyik vádpont igazságát – a per folytatódik.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Kevin Spacey 2023. június 30-án. Fotó: Toby Melville / Reuters)