III. Károly meglépte, amit eddig egy uralkodó sem

III. Károly tavaly szeptemberben édesanyja, II. Erzsébet halálát követően közvetlenül a brit monarchia élére került, így 70 év után újabb uralkodót köszönthetett az Egyesült Királyság és az egész Nemzetközösség. A néhai királynő legidősebb gyermeke mindig is támogatta azt az álláspontot, hogy a világ fejlődésével egyetemben a királyi családnak is szüksége van arra, hogy haladjon a korral – mert ha nem így tesznek, azzal a saját fennmaradásukat sodorják veszélybe.

A király modernizálás iránti elkötelezettsége már a koronázáskor megmutatkozott, amelynek tervein legalább tíz éven át dolgoztak – még II. Erzsébet is jóváhagyta őket –, és kiemelték belőle a már idejétmúlt elemeket, illetve a környezetvédelem fontosságának kihangsúlyozása érdekében a ceremónia kedvéért átalakított westminsteri apátságba telepített padokat jótékony célra ajánlották fel. Sőt, az eseményről, és az azt megelőző készülődésről egy videót is közzétettek, amire eddig még nem volt példa – mivel a korábbi koronázások idején még nem tartott ott a technológia, ahol ma.

Ő az első uralkodó, aki ezt meglépi

Hogy a király a haladó korszellemet szeretné képviselni, arról egy nemrégiben meghozott döntése is hűen árulkodik. III. Károly ugyanis egy etnikai kisebbséghez tartozó, palesztin származású nőt nevezett ki helyettes magántitkárnak, ami az egyik legrangosabb munkakör a palotán belül, és előtte még egy brit uralkodó sem hozott ilyen döntést.

Úgy tűnik, a király tudatosan tesz ilyen erőfeszítéseket, hogy a brit fehér férfi normákon túlmutasson

– fejtette ki egy forrás.

Bár azt egyelőre nem tudni, hogy hívják a szerencsés kiválasztottat, az biztos, hogy Nathan Ross, az új-zélandi kormány korábbi tagja is csatlakozik hozzá. Utóbbi tanácsokat ad majd a királynak a Nemzetközösséggel és a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az új alkalmazottak a magántitkársághoz fognak tartozni, ami alkotmányos, kormányzati és politikai ügyekben szolgál elsődleges tanácsadási forrásként III. Károlynak. A Buckingham-palotának nem titkolt törekvése volt a múlt évben, hogy a személyzet tíz százaléka etnikai kisebbségekből álljon, amit végül nem sikerült elérniük, ám 2025-re ezt az arányt 14 százalékra emelték.

Dolgozunk azon, hogy a kultúránk befogadó legyen. Nem tartunk ott, ahol szeretnénk, de elkötelezettek vagyunk a fejlődés mellett

– tette hozzá egy palotabeli informátor.

Rasszista vádak a palotában

III. Károly és ezzel együtt a királyi család kisebbségi csoportok felé való nyitása talán nem véletlen, mivel a famíliával kapcsolatban az elmúlt időszakban többször is felmerült a rasszizmus gyanúja. Harry herceg például arról számolt be korábban Oprah Winfrey-nek, majd később önéletrajzi könyvében és a netflixes sorozatukban, hogy mikor kiderült, gyermeke születik, azt kezdték el találgatni a rokonai, vajon színes bőrű lesz-e, mint az édesanyja, Sussex hercegnéje, Meghan Markle – akinek szintén a bőrszíne miatt kellett elviselnie rosszalló pillantásokat. Ugyan nem közölték, ki tett ilyen megjegyzést, egyes hírek szerint maga III. Károly volt az, de már Kamilla királyné neve is szóba került. A sussexi pár a királyi család rasszizmusával szembeni kiállásáért egyébként megkapta a Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award elismerést.

Hasonló botrány köthető a királyi családhoz a néhai II. Erzsébet királynő egykor legfontosabb bizalmasa és legbefolyásosabb udvarhölgye, Susan Hussey miatt, aki egyben Vilmos herceg keresztanyja. A 84 éves asszony 2022 novemberében egy jótékonysági rendezvényen vett részt, amit a nők elleni családon belüli és nemi erőszak ellen küzdő alapítványok számára rendeztek, és amelynek Kamilla királyné volt a házigazdája. Hussey az eseményen elegyedett szóba az egyik alapítvány vezetőjével, Ngozi Fulanival, akire rasszista megjegyzéseket tett a származásával kapcsolatban. Az egykori udvarhölgy nyilatkozatát elítélte a Buckingham-palota, elfogadhatatlannak és sajnálatosnak nevezve azt, és közölték, hogy kivizsgálják az esetet. Hussey viszont időközben bejelentette, hogy lemond a királyi udvartartásban betöltött tisztségeiről.

A rasszizmusnak nincs helye a társadalomban. A megjegyzések elfogadhatatlanok voltak, és helyes, hogy azonnal bejelentette a lemondását

– tolmácsolta akkoriban Vilmos herceg szavait a szóvivője.

