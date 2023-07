A rák a királyi családot sem kerüli el

Mellrákkal diagnosztizálták nemrég Sára yorki hercegnét, akit megműtöttek, és az operáció is sikeres volt, így már szerettei körében lábadozhat. Nem ő az egyetlen ugyanakkor a királyi családból, akinek a múltban meg kellett küzdenie a gyilkos kórral.

A rák emberek ezreinek keseríti meg az életét, és a legfrissebb adatok szerint 2022-ben 70 ezer magyar betegnél diagnosztizálták. A leggyakoribb típus a tüdőrák, amivel évente 9 ezer ember betegszik meg Magyarországon, és közülük 8 ezren nem élik túl. Hazánkban e téren nem fényes a helyzet, a 2019-es összevetési adatok alapján itthon 33 százalékkal többen haltak meg a kórban az Európai Unió átlagához képest. A betegség pedig nem válogat, így egyaránt tekintendő a hétköznapi és a közismert emberek valós veszélyforrásának is. Legutóbb Sára yorki hercegné, II. Erzsébet fiának, András hercegnek egykori neje közölte a nyilvánossággal, hogy az éves rákszűrésén rossz hírt osztottak meg vele az orvosok.

Bár tünetmentes volt, a vizsgálatnak hála fény derült arra, hogy mellrákos. Ahogy arról a szóvivője a későbbiekben beszámolt, a hercegnének azt tanácsolták, vegyen részt egy műtéten. Az operáció végül sikeres volt, az orvosok pedig bizakodóak. Tekintve, hogy a királyi család egyik tagjáról beszélünk – annak ellenére is, hogy 1996-ban elváltak András herceggel –, már önmagában az meglepő, hogy egy ilyen kényes ügy eljut a nyilvánossághoz. A família ugyanis alapvető esetben hétpecsétes titokként kezeli a magánéletét, így az efféle információk sem szoktak kiszivárogni a palotából. Holott Sára yorki hercegné mellett nem egy tagot lehetne még felsorolni a királyi családból, akiknek a rákkal kellett szembenézniük.

II. Erzsébetet sem kerülte el a kór?

Bár a néhai királynő halotti anyakönyvi kivonatában a halál okaként az öregség szerepel, egy tavaly decemberben De Gyles Brandreth – Fülöp herceg egyik barátja – által kiadott könyvben (Elizabeth: An Intimate Portrait) az vetődött fel, hogy az egykori uralkodó a mielóma egy formájában, azaz csontvelőrákban szenvedhetett. A kötetben azt írta, mindez magyarázatot adna arra, miért volt állandóan fáradt, vesztett annyi súlyt és akadtak annyiszor mozgásbeli problémái élete utolsó szakaszában. II. Erzsébet a halála előtt néhány nappal még kinevezte az új brit miniszterelnököt, Liz Trusst, aki uralkodása alatt a 15. volt. A találkozásukat képeken is megörökítették, amelyeken már láthatóvá vált, mennyire gyengélkedhet a királynő.

Az a zúzódás a kézfején, amit a Liz Truss-szal készült fényképeken láttunk, egy intravénás kanül által hagyott nyom – vagy egyszerűen csak az a fajta zúzódás, ami az öregséggel együtt jár?

– olvasható a könyvben.

Brandreth emellett azt is kiemeli, hogy a mielóma leggyakoribb tünete a csontfájdalom, különösen a medence és a hát alsó részén, a mielóma multiplex pedig gyakran az időseket érinti. Bár egyelőre nincs ismert gyógymód a betegségre, kezeléssel – beleértve az immunrendszer szabályozását segítő és a csontok gyengülését megakadályozó gyógyszereket – csökkenthető a tünetek súlyossága, és hónapokkal vagy akár két-három évvel is meghosszabbítható a beteg élete.

Csak úgy tizedelte a rák a királyi családot

II. Erzsébet vélt betegsége mellett az édesapja, VI. György is rákban szenvedett. A néhai király sokat cigarettázott, aminek hatására Buerger-kór (thromboangitis obliterans) alakult ki nála – ez a kis és középnagy artériák, illetve vénák elzáródását jelenti a dohányzás előidézte gyulladás következtében. 1949-ben az ausztráliai útját is el kellett halasztania, mivel elzáródott egy artériája, és az orvosok attól tartottak, le kell vágni a lábát. Az állapota később rosszabbodott, 1951-ben tüdőrákot diagnosztizáltak nála, miután a bal tüdejében rosszindulatú tumort találtak, így a fél tüdejét el kellett távolítani. A király ereje fogyott, ezért lánya, II. Erzsébet egyre több feladatot vállalt át tőle. Bár orvosai nem repestek az ötlettől, de VI. György elkísérte őt az egyik londoni repülőtérre is, ahonnan Ausztráliába utazott tovább. Néhány napra rá viszont a királyt a Sandrigham-házban lévő hálószobájában, álmában érte utol a halál koronaereinek trombózisa következtében. VI. György halálával pedig a trón első számú várományosa, II. Erzsébet lett az uralkodó.

VI. György testvére, VII. Eduárd szintén erősen dohányzott, aminek következményeképp torokrák alakult ki nála. Mint ismert, VII. Eduárd 11 hónapon át uralkodott, majd lemondott a trónról, hogy feleségül vehessen egy elvált amerikai nőt, Wallis Simpsont. Tekintve, hogy a brit uralkodó egyben az anglikán egyház feje is – és vallási okokból akkor még nem vehetett feleségül senkit, akinek még él a korábbi férje –, nem maradt más választása, mint dönteni, a monarchiának szenteli az életét vagy inkább a szerelmet választja, ő az utóbbi mellett döntött. VII. Eduárd egészségi állapota az 1960-as években kezdett romlani, amikor aneurizma – az érfal gyengeségének hatására kialakuló, éren lévő kiboltosulás, amely ha kireped, vérzés – alakult ki nála. Ha például egy aortával történik ez, az életveszélyes állapotot eredményezhet – és retinaleválás miatt kezelték. Torokrákkal csak 1971-ben diagnosztizálták, aminek kialakulása nagyrészt a dohányzással volt összefüggésben. Egy évvel később már az ágyból sem tudott kikelni, annyira legyengült, míg végül 1972-ben párizsi otthonában hunyt el.

Szintén rákban szenvedett a 18–19. században IV. György király, aki igen kicsapongó életet élt, ami elhízással, illetve ezzel együtt köszvénnyel, érelmeszesedéssel és ödémával járt. Gyakran keserítették meg az életét a légszomj okozta rohamok, majdnem megvakult a szürke hályogtól és hólyagfájdalmai voltak – az csak a halála után derült ki, hogy hólyagrákkal küzdött. Az 1830-as évekre vált nyilvánvalóvá, hogy haldoklik, addigra a súlya már elérte a 130 kilót, és az ödéma miatt nem kapott levegőt, így csak székben ülve tudott aludni. Végül 1830 nyarán hunyt el, és arra csak a boncolási adatokból derült fény, hogy halálát a gyomrában megrepedt ér okozta, illetve narancsméretű daganatot találtak a húgyhólyagján, a szíve megnagyobbodott és zsírba ágyazódott, szívbillentyűi pedig súlyosan elmeszesedtek.

Hosszú a sor

Az előbb felsoroltak mellett szép számban találni olyan tagokat is a királyi családban, akik ugyan nem jutottak el a trónig, de egykor rangos pozícióban helyezkedtek el a família berkein belül. Közéjük tartozik például Viktória királynő kilenc gyermeke közül kettő: Viktória hercegnő, akinél mellrákot diagnosztizáltak, és Alfréd szász–coburg–gothai herceg, aki torokrákban szenvedett. Mellettük pedig szintén a gyilkos kór okozta a halálát az alábbi arisztokratáknak:

György battenbergi herceg (akinek Fülöp herceg volt az unokaöccse) – csontvelőrák,

Sir Angus Ogilvy (II. Erzsébet királynő első unokatestvére) – nyelőcsőrák,

Artúr connaughti herceg – gyomorrák,

Marina kenti hercegné (egyben görög és dán hercegnő) – agydaganat.

(Borítókép: A brit királyi család 2019. június 8-án. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)