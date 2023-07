Jennifer Lopez csúnyán megvezette a rajongókat

Jennifer Lopezzel kapcsolatban általában arról szokott szólni a fáma, hogy ugyan idén már az 54. életévét tölti be, még mindig olyan alakja van, amit a húszévesek is megirigyelnének. Az énekesnő korábban bővebben kifejtette, hogy a fizikai és a mentális egészségre egyaránt figyel, illetve szigorú napirendet tart, aminek részeként hajnalban kel, hogy elég ideje legyen az edzésre.

– nyilatkozta nemrég JLo.

Az előadó köredzést végez, külön erősíti a törzsének izmait, kick-box-órákra jár, ám az edzés mellett egy különleges italt is fogyaszt, amiben nincs hozzáadott cukor és alacsony kalóriatartalmú. Kókuszvízből készül, káliumban gazdag elektrolitokat és antioxidánsokat tartalmaz, ami hozzájárul a hidratáltság megőrzéséhez, és segít feltöltődni egy intenzív edzés, fellépés vagy egy egész napos utazás után. Ahogy Lopez korábban kifejtette, kimerültség következtében kialakuló pánikrohama miatt döntött úgy, hogy életmódot vált. Sőt, néhány éve egy-egy interjúban azt is hangsúlyozta, hogy szerinte az alkohol tönkreteszi a bőrt.

– jelentette ki még akkor, így sokak meglepődhettek, amikor az énekesnő néhány hónapja piacra dobta Delola nevezetű italmárkáját, ami különböző ízesítésű koktélokat takar. A legtöbben amiatt kifogásolják e döntését, mivel férje, Ben Affleck évek óta alkoholizmussal küzd.

Rászállt az internet népe Jennifer Lopezre, aki nagy indulatokat váltott ki, miután kiderült, belevág az italbizniszbe. Többek szemét szúrta, hogy korábbi állításaival teljesen ellentétesen cselekszik, és valóban furcsa, hogy valaki, aki ennyire ellenzi az alkoholt, pont egy ilyen üzletbe fog. Egyes kommentelők amiatt támadják az énekesnőt, mivel kínosnak tartják, hogy a férje mindennapjait jelenleg is megnehezíti, hogy tiszta maradjon, amit ő egyáltalán nem tart tiszteletben, és ennek ellenére egy saját alkoholos italt dob piacra, amit rendre reklámoz. Akadtak ugyanakkor olyanok, akik védelmükbe vették Lopezt, kijelentve, Ben Affleck alkoholizmusának semmi köze hozzá, ahogy az sem rajta múlik, hogy józan tud-e maradni vagy sem.

A már hónapok óta tartó hadjáratra az énekesnő a napokban reagált egy videóval az Instagram-oldalán, amelyben kezdetben csak arról számolt be, épp egy italboltba tart, hogy otthonra vegyen egy pár üveggel saját termékéből, majd hamar átterelte a szót az alkoholfogyasztásával kapcsolatban felmerült kérdésekre.

Tudom, hogy néhányan arról beszélnek: »De hát nem is iszik, mit kezd egy koktéllal?«. Az igazat megvallva ez egy darabig így is volt, nem ittam. Bár a néhány évvel, de még 10 és 15 évvel ezelőtt rólam készült képeken is látszik, hogy időnként koktéloztam. Néha szeretek meginni egyet-egyet, de ezt felelősségteljesen teszem, és nem azért, hogy s*ggrészegre igyam magam. Azért iszom, hogy a társaság része legyek, jól érezzem magam, relaxáljak és kieresszem a gőzt, de mindig felelősségteljes vagyok