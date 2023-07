Harry herceg amerikai vízuma a tét

A királyi sarj amerikai vízuma a korábbi drogfogyasztásai miatt került veszélybe, amelyekkel kapcsolatban a hatóságok hallgatták ki nemrég. A The Heritage Foundation szervezet tett azért is, hogy a herceg ne részesüljön különleges bánásmódban, így pert indítottak az amerikai kormány ellen. A legújabb hírek szerint ugyan történt némi előrelépés az ügyben, az erről szóló dokumentumokat már nem hozták nyilvánosságra.

Harry herceg, aki a királyi család fekete bárányává vált az utóbbi években, nem egy zűrös ügybe keveredett a múltban, amelyeknek most issza csak meg igazán a levét. Januárban megjelent önéletrajzi könyvében és a decemberben debütált netflixes sorozatukban olyannyira kitárulkozott, mint előtte még senki a famíliából – kivéve az édesanyját, Diana hercegnét. Mindamellett, hogy a királyi sarj őszinte kinyilatkoztatásaival csak még távolabb sodródott rokonaitól, a britek nagy részét is magára haragította. A szabadság reményében az Egyesült Államokba költöző Harry herceget és Meghan Markle-t viszont ott sem kerülik el a problémák.

Nemrég került nyilvánosságra a hír, hogy a korábban drogfogyasztási szokásairól valló királyi sarj felelősségre lesz vonva az Egyesült Államokban, és a bíróságon kell felelnie azzal kapcsolatban, mikor nyúlt drogokhoz a múltban. Mint ismert, a herceg vízummal tartózkodhat jelenleg az Egyesült Államokban, ám az ország törvényei értelmében azokat az állampolgárokat, akik beismerik az illegális kábítószer-használatot, vagy ezzel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélték el őket korábban, kitilthatják az országból. Ahhoz viszont, hogy valaki ennek ellenére mégis belépést nyerjen az Államokba, egy hosszadalmas folyamaton kell átesnie, ami magában foglalhat vér- és vizeletvizsgálatot, mellkasröntgent, illetve egy beszélgetésen is részt kell vennie annak megerősítésére, hogy jelenleg nem fogyaszt kábítószert. A hírek szerint a herceggel való elbeszélgetés megtörtént, ám ennek részleteiről talán soha nem fogunk értesülni.

Elbúcsúzhat a vízumtól?

Ahogy arról egyes jogi szakértők már beszámoltak, bármelyik határőr megtagadhatja Harry herceg belépését az Egyesült Államokba, aki tudatában van annak, hogy könyvében a kábítószerekhez fűződő viszonyáról számolt be, és a droghasználatot a vízumigényléskor nem jelezte. Amennyiben ez nem történt meg, a vízumot érvényteleníthetik, ám a herceg esetében kevés esély van arra, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni. A bírósági ügy ugyanakkor nyomot hagyhat a herceg aktájában, ami megnehezítheti a jövőben a vízum megújítását.

Mint Kaitlin Davies, a Davies Legal bevándorlással foglalkozó cég munkatársa korábban kifejtette, akár hónapokba is telhet, mire kiderül, a herceg felmentést kap-e, ám valószínűtlennek tűnik, hogy komolyabb vizsgálaton kell majd átesnie, mivel a kábítószer-használat nem a közelmúltban történt.

A kokainhasználat hivatalos beismerése kivételes körülményektől eltekintve minden bizonnyal megakadályozná, hogy Harry valaha is zöldkártyabirtokossá vagy amerikai állampolgárrá válhasson

– jegyezte meg, ám emellett kiemelte azt is, hogy a herceg könyvében tett kijelentései nem minősülnek hivatalos beismerő vallomásnak. Ehhez egy tisztnek kell kikérdeznie őt a kábítószer-használatra vonatkozó állításairól.

Hogy a herceg ne kerülhesse el a felelősségre vonást, a The Heritage Foundation szervezet nemrég pert indított az amerikai kormány ellen, hogy a bevándorlási hatóságok ne részesítsék különleges bánásmódban a királyi sarjat – akiről azt állítják, hazudott a bevándorlási papírjaiban. Úgy tudni, a hatóságok azóta már felvették a kapcsolatot Harryvel, ám hogy ezen találkozó mivel zárult, annak részletei egyelőre hétpecsétes titoknak minősülnek. A legújabb hírek szerint a szervezet az erről szóló dokumentumok kiadását kéri a Belbiztonsági Minisztériumtól az amerikai információszabadságról szóló törvény értelmében. A kérelmet első körben elutasították, majd a The Heritage Foundation egy keresetet nyújtott be a döntés hatályon kívül helyezése érdekében.

A levélben az áll, a minisztérium azon kijelentései, miszerint a szervezet állításai pusztán lázítóak voltak, szerintük csak figyelemelterelésként szolgáltak. Kiemelték ugyanakkor azt is, gyalázatosnak tartják, hogy nem jártak el megfelelően a bíróságon. A minisztérium álláspontja ezzel szemben az, hogy a The Heritage Foundation arra számított, az ügyben gyors döntés születik majd, illetve halogató magatartással vádolták őket – a bírósági döntés az év végén várható. A szervezet keresetét ugyanakkor másodjára is elutasították, ám a minisztérium ezúttal megszellőztette, hogy valóban létezik egy nyilvántartás arról, a herceg mikor lépett be és hagyta el az országot, viszont ennél többet nem akartak elárulni. Ahogy a minisztérium kifejtette, ugyan Harry herceg egykor közszereplő volt, ez nem jelenti azt, hogy emiatt ne lenne joga a magánélethez.

A herceg belépési és kilépési nyilvántartásának rendelkezésre bocsátása a magánélethez való jog egyértelmű megsértését jelentené

– fogalmazták meg, hozzátéve, csak akkor lennének hajlandóak nyilvánosságra hozni az ügyről szóló dokumentumokat, ha bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a kormányzat helytelenül járt el.

Azokat az információkat, amelyek egy utast egy időben további vizsgálatoknak vethettek volna alá, előfordulhat, hogy egy későbbi időpontban időszerűtlennek és irrelevánsnak tekintik. E tények fényében egy személy országba való be- és kilépési nyilvántartása, még egy híres személyé sem elegendő bizonyíték ahhoz, hogy aláássák a vámhivatalba vetett bizalmat és a törvény szerint egyenlő mértékben járó igazságszolgáltatást

– jelentették ki.

Több kábítószert is kipróbált

Harry herceg az önéletrajzi könyvében több ponton is felidézte a kábítószerekkel kapcsolatos élményeit, amelyek egyike Meghan Markle-hoz kötődik. Az első randevújuk után ugyanis átment az egyik barátjához, ahol tequiláztak, füveztek, és az Agymanókat nézték, majd a hercegné váratlanul felhívta őt FaceTime-on, így tartania kellett magát, de végül nem bukott le. A herceg elmondása szerint az Eton diákjaként rendszeresen kannabiszt szívott, illetve kokaint is fogyasztott.

Ez idő alatt kokaint is fogyasztottam. Valakinek a vidéki házában, egy vadászhétvégén kínáltak meg vele, és azóta csináltam még néhányszor. Nem volt túl nagy kaland, és nem is élveztem annyira, mint a többiek, de másnak éreztem tőle magam, és ez volt a fő célom. Érezni. Másnak lenni

– írta a kötetben a herceg, kijelentve, akkoriban szinte bármit hajlandó volt kipróbálni, ami felborította a kialakult rendet. A kokain mellett a ketaminnal és a varázsgombával is kísérletezett. Utóbbit is a barátaival együtt próbálta ki, a tapasztalatairól pedig elég részletesen számolt be a kötetben.

A vécé mellett volt egy kerek, ezüstszínű szemetes, aminek pedállal lehetett kinyitni a fedelét. A szemetesre bámultam, majd az visszanézett rám, aztán egy fej lett belőle

– jegyezte meg, hozzátéve, azt hallucinálta, hogy a kukával beszélget.

A herceg állítása szerint a pszichedelikus szerek segítettek neki, hogy meg tudjon birkózni az édesanyja, Diana hercegné halála miatt érzett gyásszal, illetve a traumával. Majd idősebb korában ráébredt, nem kell állandóan szomorúnak lennie ahhoz, hogy bizonyítsa, hiányzik neki az édesanyja. Tapasztalatairól idén márciusban egy magyar terapeutának, Máté Gábornak is beszámolt, kifejtve, ugyan a marihuána segített neki traumái feldolgozásában, a kokain nem.

A kokainfogyasztásnak inkább szociális oka volt az életemben, megpróbáltam valahová tartozni. Másképp is éreztem magam tőle, mint ahogyan általában, és ez volt a lényege. De a marihuána más, az valóban segített nekem

– mondta akkor a herceg.

(Borítókép: Harry herceg elhagyja a bíróság épületét 2023. június 7-én. Fotó: Neil Mockford / Getty Images Hungary)