Komoly alkoholfüggőségéről vallott Tom Holland

Alkoholfüggősége is közrejátszott abban, hogy a mentális egészégének megóvása érdekében a közösségi médiának és a színészetnek is egy időre búcsút intsen Tom Holland. A 27 éves brit színész évekig rabja volt az italnak, elmondása szerint reggel ez volt az első gondolata, napközben pedig görcsösen nézte az órát, hogy mikor kezdhet végre inni.

Hiába cikázott Pókemberként látszólag önfeledten az elmúlt években a rosszfiúk és a felhőkarcolók között Tom Holland, a színész életében a háttérben mindvégig komoly problémák húzódtak. Mint az ismeretes, tavaly augusztusban minden komolyabb előjel nélkül a színész bejelentette, hogy mentális egészsége megóvásának érdekében egy időre elzárkózik a közösségi oldalak használatától, majd idén júniusban a színészkedéstől is elbúcsúzott egy évre.

Minderre pedig nagyobb szüksége lehetett, mint azt bárki gondolná, a 27 éves brit színész mentális problémái mellett ugyanis egy másik nehezítő tényezőről is beszámolt, miszerint

évekig komoly alkoholproblémával küzdött.

A hasonló problémákkal küzdők általában meglehetősen nehezen ismerik fel a probléma mértékét, és még nehezebben beszélnek azokról, Tom Holland most azonban tabukat döngetve mesélt élete egyik legnehezebb időszakáról.

Csak arra tudtam gondolni, hogy innom kell. Csak ezen járt az agyam

– emlékezett vissza Holland Jay Shetty On Purpose című podcastjénak vasárnap megjelent epizódjában.

A színész a műsorban felidézte, hogy 2022 januárjában megpróbált egy józan hónapot abszolválni, azonban mindez sokkal nehezebben ment számára, mint azt előzetesen gondolta, ekkor ismerte fel azt is, hogy komoly problémái vannak.

Amikor reggel felébredtem, már az ivásra gondoltam, egész nap az órát néztem, hogy mikor lesz már délután, hogy ihassak. Ez nagyon megrémisztett. Ekkor ismertem fel, hogy komoly alkoholproblémám van, ezért úgy döntöttem, megbüntetem magam, és a februárt is ivás nélkül csinálom végig, adok két hónap szabadságot a testemnek

– tette hozzá Holland, aki kiemelte, a két hónapig tartó böjt ideje alatt nagyon küzdött, és tartott attól, hogy tényleg komoly alkoholistává vált. Ekkor a színész úgy döntött, hogy egy egész fél évet végig csinál ital nélkül, és kitart a születésnapjáig, június 1-ig.

Pozitív változásokat észlelt, de újra a pohárhoz nyúlt

Mindezt nem tette hiába, ugyanis az alkohol nélküli lét elmondása szerint meglehetősen hamar pozitív változásokat hozott az életében.

Jobban tudtam aludni, jobban tudtam kezelni a problémákat, azokat a dolgokat, amik rosszul sültek el a forgatásokon. Sokkal tisztább volt a fejem, egészségesebbnek és fittebbnek éreztem magam. Ekkor csak azt kérdeztem magamban, hogy vagyok ennyire megszállottja az italnak, ha ennyivel jobb az életem nélküle

– mesélt vívódásáról a színész.

Holland elárulta, hogy nem ez volt az első próbálkozása az alkoholról való leszokásra, és elmondta, hogy azóta már több alkalommal is újra az alkoholhoz nyúlt, azonban most már teljesen másképp állt az iváshoz – saját története elmesélésével pedig másokat is motiválni szeretne a leszokásra.

Ha már egyvalakit tudnék arra ösztönözni, hogy kevesebbet igyon, az nagyszerű lenne. De nem akarom azt szajkózni senkinek, hogy fel kell hagynia az ivással, mert nem az én dolgom, hogy megmondjam

– zárta a beszélgetést.

A podcast teljes adása itt tekinthető meg: