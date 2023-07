A hercegné, aki lemondott a címéről, és inkább zenetanárnak állt

Nem atrónörökös Vilmos herceg neje, Katalin hercegné az egyetlen, aki ezzel a névvel büszkélkedhet a királyi családban, II. Erzsébet első unokatestvérének, Eduárd kenti hercegnek a felesége szintén a Katalin nevet viseli. Annyi különbség ugyan van közöttük, hogy míg előbbi a Wales hercegnéje, addig utóbbi a Kent hercegnéje címet viseli, bár jobban szereti, ha Katharine Kentnek szólítják. A jelenleg 90 éves Katalin kenti hercegné még 1961-ben csatlakozott a famíliához, miután feleségül ment Eduárd herceghez. Ő volt az első a királyi családban az angol parlament által 1701-ben elfogadott örökösödési törvény óta, aki az anglikánról áttért a római katolikus hitre.

Az arisztokrata Worsley családban született hercegné évtizedeken át a monarchia szolgálatában dolgozott, és bejárta a világot az UNICEF-fel. Ezzel együtt igyekezett minél inkább távol maradni a közélettől, és helyi szinten segítséget nyújtani, így egy időben kvázi kettős életet élt. Hercegné mivolta ellenére ugyanis zenetanárnak állt, és azóta is jelentős szerepet vállal a brit komolyzenei életben, számos kórus tagja volt korábban.

A yorkshire-i lány

Katherine Lucy Mary Worsley, azaz Katalin kenti hercegné 1933 februárjában látta meg a napvilágot Sir William Worsley egyetlen lánygyermekeként. Fiatalkorát a Hovingham Hall birtokon töltötte, amely már a 18. század óta a családhoz tartozik. Bár édesapja a Marylebone Cricket Club elnöke volt, gyerekként azt kívánta, bárcsak más foglalkozása lett volna – mivel azt látta, hogy azon barátainak a szülei, akik a közeli Rowntrees édességgyárban dolgoztak, gyakran vittek haza finomságokat. Zenei tehetsége már ifjúkorában megmutatkozott, amikor zongorázni, hegedülni és orgonán játszani tanult.

A zene a legfontosabb az életemben. Ez ad mindennek értelmet. A családomban senki sem volt kifejezetten muzikális, de a zene szeretetével születtem

– mondta egy interjúban még évekkel ezelőtt a hercegné, aki fiatalon dolgozott gyermekotthonban és óvodában is, míg később zeneiskolában tanult.

Eduárd herceggel 1956-ban találkoztak először, majd öt évvel később, 1961 márciusában jelentették be eljegyzésüket, és júniusban kötötték össze hivatalosan is az életüket. Eredetileg a ceremónia a westminsteri apátságban lett volna, azonban a hercegné ragaszkodott ahhoz, hogy az otthonában keljenek egybe. Még manapság is yorkshire-i lányként emlegeti magát, így kézenfekvő volt, hogy a yorki katedrálisban legyen a menyegző, amely akkoriban már több mint 600 éve nem adott otthont királyi esküvőnek. Sőt, a hercegné volt több mint 100 év után az első, aki úgy házasodott be a famíliába, hogy nem volt semmilyen rangja.

Fájdalmas időszak

Az esküvőt követően a párnak három gyermeke született: George Windsor, Helen Taylor és Nicholas Windsor, ám a hercegnének a 70-es években két vetélése is volt. 1975-ben kanyarós lett, aminek következtében elvetélt, majd 1977-ben halva született fiuk, Patrick. A történtek hatására egy időre eltűnt a nyilvánosság elől, és arról is csak húsz évvel később mesélt egy interjúban, hogy depresszióba esett gyermekei elvesztése miatt.

A lehető legrosszabb hatással volt rám. Fogalmam sem volt, hogy ennyire pusztító tud lenni egy ilyen helyzet a nők számára

– mondta, hozzátéve: arra sem állt készen, hogy visszatérjen királyi feladataihoz, ám mégis így tett. Nem sokkal később egy héthetes kezelésre küldték őt az orvosok. Mint korábban kifejtette, ezt egyáltalán nem szégyelli, és rá kellett döbbennie, hány nővel történik ez még a világon.

Zenetanár lett belőle

A hercegné végül harmincévnyi szolgálat után a 90-es években tette le a lantot, de hivatalosan csak 2002-ben vonult vissza a közélettől, míg férje, Eduárd kenti herceg továbbra is a királyi család dolgozó tagja. Nem sokkal később Kingston upon Hullba költözött, ahol a Wansbeck Általános Iskola zenetanára lett. A pozícióra önként jelentkezett – akkoriban már 13 éve kapcsolatban állt az intézménnyel.

Amikor tanítottam, az első dolog, amit észrevettem, az volt, hogy a zene felélénkíti a gyerekeket, és önbizalmat, magukba vetett hitet ad nekik

– jegyezte meg egy interjúban. Arra is kitért, hogy a zenét alábecsülik az iskolákban: „A minap valaki megkérdezte, miért nem olyan közkedvelt a zene, mint a futball, és akkor nem tudtam válaszolni, mert eléggé felkaptam a vizet, de aztán rájöttem, hogy a zene sokkal népszerűbb, mint a foci. Nincs ember a világon, akinek ne járna a lába a zenére.”

A hercegné még az iskolában tanított, amikor 2002-ben egy levélben kérte II. Erzsébettől, hogy vegye el tőle a királyi címét. A tanári pályát követően elindította a Future Talent nevezetű jótékonysági szervezetet, amelynek célja, hogy segítse a tehetséges gyerekeket zenei képességeik fejlesztésében. A 90 éves hercegné halad a korral, tud kezelni például egy iPhone-t is, amelyen a Shazam zenefelismerő applikációnak veszi a legnagyobb hasznát.

Ahogy egy tavaly készült interjúban megjegyezte, nyitott, ha zenéről van szó, így szinte bármit meghallgat, még a beatboxot is szereti, és akkor érzi jól magát, ha a lába ütemre jár. Bár a mai rapperek nem mindegyikével van tisztában, de nagy kedvelője Eminemnek és az N.W.A.-nek, amely elindította Dr. Dre és Ice Cube karrierjét.

Katalin kenti hercegné napjainkban már nem sokszor mutatkozik nyilvánosan. Legutóbb júniusban, a férjével kötött házassága 62. évfordulója alkalmából szervezett eseményen jelent meg a Szent Jakab-palotában, ahol egy koncerten vettek részt. Hasonló ünnepség volt februárban a 90. születésnapját ünneplő rendezvény, amelyen szintén tiszteletét tette. Ez volt egyébként 2018 óta az első alkalom, hogy megjelent a nyilvánosság előtt, mivel korábban sem II. Erzsébet királynő temetésén, sem III. Károly megkoronázásán nem vett részt.