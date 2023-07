Megerőszakolták az X-Factor korábbi versenyzőjét

A brit X-Factor egykori versenyzője, Lucy Spraggan elárulta, hogy az ITV műsorának 2012-es forgatása alatt egy szállodai portás megerőszakolta, írja a The Guardian.

Új memoárjában, a Process: Finding My Way Through című könyvében Spraggan részletezi, hogy a bántalmazás milyen pusztító hatással volt élete következő évtizedére. Elmondása szerint a nemi erőszak Rylan Clark versenyzőtársának 25. születésnapját ünneplő est után történt a mayfairi Mahiki nevű szórakozóhelyen, ahol az X-Factor stábja is részt vett.

Az énekesnő elmondta, hogy a buli alatt eszméletét vesztette, és a produkciós csapat egyik tagja visszakísérte a szállodába, ahol a hotel portása felajánlotta, hogy segít Spraggant a szobájába vinni. Amikor távoztak, a portás felhúzta az ajtó biztonsági zárját, hogy az ne záródjon be mögöttük.

Néhány perccel később Clark megnézte az eszméletlen Spraggant, és meggyőződött róla, hogy az ajtaja zárva van, amikor távozott. Amikor a portás később visszatért Spraggan szobájába, hogy megtámadja, már egy lenyomozható kulcskártyát kellett használnia.

Másnap úgy ébredtem, hogy rettegés töltött el. Nem hiszem, hogy azóta valaha is éreztem ilyen szintű zavarodottságot. Tudtam, hogy megerőszakoltak, de ezt nem tudtam feldolgozni. Ezért felvettem a ruháimat, és robotpilótára kapcsoltam.

A 2012-es zenei tehetségkutató felfedezettje végül betegségre hivatkozva otthagyta a versenyt. Hiába kapott gyógyszeres kezelést és pénzügyi támogatást a műsor készítőitől, az énekesnő elmondása szerint a gyártó nem volt felkészülve arra, hogy ilyen esetben segítséget nyújtsanak.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

„ Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”