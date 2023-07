Palvin Barbara férjhez ment

A bulvársajtóban terjedő információk szerint a magyar modell és párja, Dylan Sprouse, illetve az utóbbi családja nemrég Magyarországra érkezett, hogy a szerelmespár a hétvégén egybekelhessen.

Az év elején derült ki, hogy Palvin Barbara és Dylan Sprouse már jegyben járnak. A pár már tavaly szeptemberben eldöntötte, hogy összeházasodik, és bár ezt az év elején már a külföldi sajtóban is pletykálták, a sztárpár ekkor még cáfolta, hogy esküvőre készülnek.

Mint megírtuk, sajtóhírek szerint Palvin Barbara és párja, valamint Dylan Sprouse családja és számos külföldi barátjuk Magyarországra érkezett. Állítólag a lagzi 0. napja pénteken meg is kezdődött, és erről Palvin Barbara fodrásza és sminkese is fotókat osztott meg az Instagramon.

Most úgy tűnik, hogy igazak voltak a hírek, hiszen a világhírű modellt menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre egy Budapesthez közeli településen. Ezek szerint Palvin Barbara szombaton Magyarországon mondta ki a boldogító igent.

A Bors egy olvasói beszámoló alapján azt írja, hogy a helyiek már korábban hallották, hogy valami nagy esemény készülődik a közelben, ezért elmentek a helyszínre, és körbenéztek egy kicsit.

Nem is kellett sokat várni, a délután folyamán azt láttuk, hogy gyülekezik a helyszínen a násznép. Egyszer csak a menyasszonyt is megpillantottuk, fantasztikusan nézett ki, a lélegzetünk is elállt