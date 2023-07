Őrületes, ismét összeáll a Spice Girls

A népszerű lánycsapat a 30. születésnapját turnéval tervezi megünnepelni, amelyhez Victoria Beckham is csatlakozik. A Spice Girls különleges műsorral készül az eseményre.

Még egyeztetik a Spice Girls jövő évi 30. évfordulós koncertjét, ahol Victoria Beckham is feltűnik majd – közölte a The Sun.

A brit lap szerint egy különleges dokumentumfilmet is terveznek, amelyben soha nem látott felvételeket mutatnak be. A Netflix és az Apple TV is várja már, hogy megszerezhessék a jogokat.

A népszerű lánycsapat tagjai, Emma Bunton, Geri Horner, Mel Brown, Mel Chisholm és Victoria Beckham megállapodtak abban, hogy 2024-ben ideiglenesen együtt turnéznak.

Mint írták, a teljes Spice Girls-csapat a 2012-es londoni olimpián állt együtt a színpadon utoljára. 2019-ben az Egyesült Királyságban és Írországban is turnéztak, igaz, akkor csak négyen, Victoria kivételével.

Victoria Beckham jövőre tölti be az 50. születésnapját, így dupla évfordulót ünnepelhetnek a lánycsapattal.