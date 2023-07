Majka Curtisről: Elvitathatatlan a kettőnk közötti szerelem

Majoros Péter Osváth Zsolt 1Kanapén című műsorának vendége volt, ahol többek között arról beszélt, politikai szempontból nem érdekli, ki mit csinál, vagy ahogy fogalmazott:

F*sok arra, ki mit csinál Magyarországon a politikában.

Bevallotta, ő sem hagyja, hogy bárki beszabályozza, és a TV2-nél sem jegyezték meg neki soha, milyen más műsorokban szerepel a csatornán kívül – írja a Blikk szemléje.

Osváth Zsolt a Curtissel való kapcsolatáról is kérdezte a rappert. Szóba került, hogy Curtis egyre több lehetőséget kap az RTL-nél. A youtuber megkérdezte, lehet-e ez azért, mert Majka és Kolosi Péter (a csatorna programigazgatója – a szerk.) közötti feszültség miatt szerepeltetik egykori zenésztársát. Majka arról is beszélt, alapjáraton könnyen barátkozik, de megvannak azok az emberek az életében, akikkel sok mindent megoszt.

Nekem az életemben nincs szükségem arra, hogy az Attilát bántsam. Elvitathatatlan a kettőnk közötti szerelem, az, ami történt velünk 12 éven keresztül

– mondta Majka arra a kérdésre válaszolva, miszerint sokan bírálják, ahogyan a Curtisszel való kapcsolatukat kezelte. A rapper elmondta, az elmúlt öt év nem volt egyszerű Curtisszel, de próbált neki segíteni, ráadásul a megélhetése is függött barátjától, és azt is is romba lehetett volna dönteni. Felmerült Curtis egyik sérelme is a fizetését illetően, amire Majka csak ennyit reagált:

Ha kimondanám, hogy az Atika mennyit keresett nálam, dobnál egy hátast

– jelentette ki, megjegyezve, hogy Curtis 100 millió forintot kokainozott el, tehát nem voltak anyagi gondjai.

A rapper elmondta, egy éve, a szakításuk óta nem beszéltek privátban, de érettebbnek érzi magát Curtisnél a koruk miatt is. Hozzátette, bízik abban, hogy Curtis megtartja a jó dolgokat az életében, és nem teszi meg többé, hogy nem megy el egy koncertre – zárja a lap szemléjét.