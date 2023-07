György herceg lehet a monarchia megmentője

Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb gyermeke, György herceg ma tíz évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és édesapja után jelenleg ő foglalja el a második helyet a brit trónöröklési sorrendben. A herceg már nem egy eseményen lopta el a show-t szülei elől, és fogja is még a jövőben.

Wales hercege és hercegnéje jelenleg a legnépszerűbb párnak számítanak a királyi családban – még III. Károlyon és Kamilla királynén is túltesznek –, így nem meglepő, hogy a gyermekeikre is nagyobb reflektorfény vetül. A legidősebb közülük György herceg, aki ma tölti be 10. életévét, és akinek érkezését nagy várakozás előzte meg. Születését követően még két napig azt sem lehetett tudni, milyen nevet kapott szüleitől, ám egy dolog biztos volt: Katalin hercegné trónörököst szült férjének, Vilmos hercegnek. A pár gyerekei egymást követik a brit trónöröklési sorrendben, amelynek első helyén apjuk áll, majd utána következik György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg.

Sőt, György herceg megszületésekor Viktória királynő uralma óta először fordulhatott elő az, hogy a trónöröklési sorrend első három helyén szereplő arisztokrata mindegyike életben volt – és van is. Bár a királyi sarj még kisiskolás, milliók rajonganak érte, és az általa viselt ruhákat is azonnal felvásárolják a boltok polcairól. A herceg ezzel együtt nem egyszer szegte már meg a protokollt, ami főleg arra utalhat, hogy a modern kori királyi család nem ragaszkodik annyira a korábbi tradíciókhoz.

III. Károly trónra kerülését követően a britek egy része azt várta, II. Erzsébet legidősebb gyermeke átadja majd a trónt Vilmos hercegnek, aki felvirágoztathatja a monarchiát, ám ez nem így történt. Mire pedig György herceg kerül a korona közelébe, addigra a régmúlt normái talán a múlt homályába vesznek majd. Ugyan a királyi sarj tíz évébe annyi emlékezetes esemény még nem szorult, mint felmenőijébe, így is akadnak hozzá kapcsolódó érdekességek. Amennyiben közelebbről szeretné megismerni az ifjú herceget, tippelje meg a válaszokat az alábbi kérdésekre!