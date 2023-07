Bírósági iratok buktatták le Kevin Costner nejét

A nemrég nyilvánosságra került bírósági dokumentumok szerint a színész és egykori felesége, Christine Baumgartner nemcsak a gyerektartás ügyében nem tudnak megegyezni, hanem azon is civakodnak, kihez kerüljön a kutyájuk ágya vagy a turmixgép.

Kevin Costner felesége, Christine Baumgartner még május elején adta be a válókeresetet, hogy véget vessen a színésszel kötött, 18 éven át tartó házasságának, amely alatt három gyerekük született. Az már eddig is nyilvánvaló volt, hogy a válásuk nem lesz zökkenőmentes, mivel a színész-rendező neje nem akart kiköltözni közös otthonukból, így a bírósághoz kellett fordulnia. Ugyan korábban házassági szerződést kötöttek, amelyben pontosan rögzítették, válás esetén mennyi pénz jár az egykori feleségnek, illetve hogy 30 nap áll rendelkezésére, hogy kiköltözzön az otthonukból, ez mégsem így lett.

Baumgartner közölte, amíg volt férje nem rendezi az anyagiakat, nem költözik el, viszont ha ez megtörténik, augusztus 31-ig elhagyja a villát. Sőt, azóta 95 ezer dollárt költött el Costner hitelkártyájáról, távoltartási végzést kért ellene, illetve három gyerekük után 248 ezer dolláros (83 millió forintos) havi gyerektartás megfizetését követelte, amit a bíróság végül csaknem a felére csökkentett. A nemrég nyilvánosságra került bírósági dokumentumok szerint azonban nem a gyerektartás az egyetlen, amiben képtelenek megegyezni.

Az utolsó bőrt is lehúzza róla

Ahogy az iratokból kiderül, az egykori pár jelenleg azon civakodik, kinél maradjanak a közös, Santa Barbara-i otthonukban lévő tárgyak. A színész-rendezőnek az ellen ugyan nem volt kifogása, hogy neje elvigye saját holmijait, köztük a ruháit, táskáit, ékszereit, egyéb piperecikkeket és néhány karácsonyi díszt, ám minden másról írásban kell megállapodniuk. A hírek szerint Baumgartner engedélyt kért arra, hogy elvihesse az edényeket, a kutya ágyát, egy kék-fehér napernyőt, egy gyümölcscentrifugát, két széket és egy szobabiciklit.

Emellett az iratokban Costner igen komoly vádakkal illette volt feleségét, aki állítása szerint a gyerektartást plasztikai műtétre költi, illetve úgy véli, nagyobb összeget vett fel az alkalmazottak hitelkártyáiról, hogy kellő pénzt gyűjtsön össze még a válókereset benyújtása előtt. Míg Baumgartner azzal vádolta férjét, hogy nem adott kellő támogatást gyerekeiknek, illetve el akarta titkolni, pontosan mekkora a vagyona.

Bár hivatalos felderítést nem végeztünk, úgy gondoljuk, hogy Costner nettó vagyona meghaladja a 400 millió dollárt, és a közelmúltbeli jelentése szerint a bevétele eléri az évi 19 millió dollárt

– fogalmazták meg Baumgartner ügyvédei levelükben a hónap elején.

A bírósági dokumentumok alapján az is vita tárgyává vált, hogy a válás hírét hogyan jelentették be gyerekeiknek, mivel mindez egy Zoom-hívás keretében történt meg, amelyet Costner indított Las Vegasból. Ezen kívül Baumgartner sérelmezte, hogy volt férje megpróbálta kilakoltatni őt és gyerekeiket, ahogy azt is állította, a színész-rendező belement a havi 248 ezer dolláros gyerektartásba, amit ő cáfolt. Costner 51 940 dollárt ajánlott fel, és azzal gyanúsította meg feleségét, hogy a gyerektartást saját magára költi.

Christine a költségek 60 százalékát, beleértve a személyi edzőket, a rendezetlen hitelkártya-költségeket és a plasztikai műtéteket, a kiskorú gyerekektől veszi el minden magyarázat nélkül

- írta Costner a bírósági dokumentumban, illetve egy másik iratban kifejtette, úgy véli, felesége a válásuk előtt készpénzt vett fel, többek között egy új, csúcskategóriás autó megvásárlására, amiből arra lehet következtetni, hogy a válást már jóval előtte kitervelte.

Nem lepte meg a válás híre

A pár kapcsolata 1998-tól datálódik, ám esküvőt csak 2004-ben tartottak Coloradóban a színész tanyáján. A hírek szerint a színész-rendezőt egyáltalán nem döbbentette meg, hogy neje benyújtotta a válókeresetet, mivel tudta, hogy boldogtalan, ám ennek ellenére váratlanul érte a hír. Mivel sokat forgat, keveset van otthon, amit exfelesége nem jól viselt, így a válásuk és az elhidegülésük is ezzel okolható. Házasságuk alatt három gyermekük született, a jelenleg 16 éves Cayden, a 14 éves Hayes és a 13 éves Grace. Costnernek volt feleségétől, Cindy Silvától van további három gyereke: a 39 éves Annie, a 36 éves Lily és a 35 éves Joe. Míg egykori barátnőjétől, Bridget Rooney-től egy fia született, a 27 éves Liam.

Costner jelenleg három családi otthon egyedüli tulajdonosa, mivel a házasságkötéskor Baumgartner beleegyezett abba, hogy amennyiben elválnak, ő lesz az, aki költözni fog. Az egykori nejével közös házon kívül még rendelkezik egy 4 hektáros tengerparti komplexummal a kaliforniai Carpinteriában, ami a becslések szerint 145 millió dollárt ér. A ház egy szikla tetején áll és az óceánra néz. Ugyan eredetileg itt egy álomotthont tervezett megépíteni medencével és vendégházzal együtt, kötelezettségei miatt soha nem jutott idő az újjáépítésre. Az ingatlanhoz több mint 150 méteres privát strand tartozik, illetve saját baseballpálya és lovaglóút. A birtok két telek egyesítésének eredménye, mivel korábban már 28,5 millió dollárért vásárolt egy 6,8 hektáros területet – amelyen egy két hálószobás, két fürdőszobás tanya kapott helyet –, de kocogás közben észrevette az „eladó” táblát a mellette lévő telken, amelyet szintén megvásárolt. 2007-ben végül egy 2,8 hektáros területet eladott a szomszédjának, és az otthonait egyesítette.

A színésznek emellett van egy farmja Aspenben, ami közel 65 hektáron terül el, és egy pár tavat is magában foglal. A birtokon három különálló otthon található, amelyekben összesen nyolc fürdőszoba és 12 hálószoba került kialakításra, így akár 34 vendég is elszállásolható itt. Costner január végén éjszakánként 36 ezer dollárért tette bérelhetővé az ingatlant.