Tízmilliárd forintnyi összeget vontak meg III. Károlytól

A III. Károly király vagyonával kapcsolatos becslések szimplán sötétben való tapogatózással érnek fel, mivel pontos adatok nem állnak a rendelkezésünkre. Egyes információk szerint jelenleg 600 millió fontra, azaz 261,7 milliárd forintra tehető a magánvagyona, amely II. Erzsébet királynő halálakor még „csak” 370 millió font volt. A királyi család összvagyona ezzel szemben ennek a sokszorosát éri, ám úgy saccolják, minden ingóságot egybevetve a királyé 1,8 milliárd font, vagyis 785 milliárd forint körülire jön ki. A 2022-es pénzügyi beszámoló szerint a palota bevétele mindössze 9,9 millió fontot tett ki, míg a kiadásaik meghaladták a 102 millió fontot – ennek nagy része, 63,9 millió font az ingatlanok fenntartására ment, míg 23,7 millió font a bérköltségekre.

Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a koronabirtokból származó nyereség, ami tavaly 442,6 millió font volt, a kormányt illeti meg, aminek egy részét állami támogatásként kapja vissza a királyi család. Mindezt egy civil lista alapján intézték 2012-ig, illetve segélyt is biztosítottak a számukra a költségek fedezésére, 2012-ben viszont szuverén támogatást vezettek be, amelyet a koronabirtok éves nyereségének 25 százalékában határoztak meg. Ugyan már a korábbi tervek szerint is úgy alakult volna, hogy 2027-re 15 százalékra csökkentik a bevételből járó összeg arányát, a brit pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint ezt még hamarabb meglépték. Mint közölték, jövőre 25 helyett 12 százalékos részesedés jár III. Károlynak és családjának a hozamból. Ennek értelmében nagyságrendileg 24 millió fonttal, azaz csaknem 10,5 milliárd forinttal kevesebb pénzből kell gazdálkodnia a famíliának.

Költséges évet zártak

Ahogy a pénzügyminisztérium kiemelte, amellett, hogy a királyi háztartás költségvetése jövőre 24 millió fonttal lesz alacsonyabb, 2025-ben és 2026-ban már nagy valószínűséggel 130 millió fonttal kevesebb összeggel kell számolniuk. A változtatás részben azzal magyarázható, hogy az utóbbi időben igen jövedelmező volt a tengeri szélenergia-üzlet a koronabirtok számára, így III. Károly azt kérte, a szélerőműveket a közjó érdekében használják fel.

A pénzt ehelyett létfontosságú közszolgáltatások finanszírozására használják, a nemzet javára

– közölte az intézmény.

A szuverén támogatásról szóló éves jelentés szerint igen költséges évet zártak tavaly. II. Erzsébet királynő temetése 1,6 millió fontba, vagyis jelenlegi árfolyamon 699 millió forintba került, míg a platinajubileumi ünnepség 700 ezer fontba, azaz 305,9 millió forintba. Emellett 444 ezer fontot – közel 194 millió forintot – fizettek a végkielégítésekre, mivel a néhai királynő 16 korábbi alkalmazottjától kellett megválniuk. Továbbá az alábbi kiadásokat tüntették még fel a jelentésben:

a família összesen 86,3 millió font juttatást kapott az adófizetők pénzéből, ebből 51,8 millió font járt a királynak a hivatalos teendői miatt, míg 34,5 millió fontot szántak a Buckingham-palota folyamatban lévő felújítási munkálataira,

a királyi család tagjainak utazási költségei 4,5 millió fontról 3,9 millió fontra csökkentek,

a közüzemi számlák 40 százalékkal 4,5 millió fontra emelkedtek.

Mint kiemelték, a monarchia fenntartása továbbra is körülbelül 1,29 fontba kerül fejenként a briteknek. Bár a koronavírus-járvány és II. Erzsébet királynő halála miatt kevesebb látogatót tudtak fogadni a királyi rezidenciákon, ami kiesést jelentett, a jelentésben az állt, nem kérnek több pénzt a kincstártól, mivel a rendelkezésre álló forrásokból igyekeznek pótolni a hiányt. III. Károlynak egyébként a cornwalli hercegségből is származott még némi haszna, amelyet királlyá válását követően a fia, Vilmos herceg örökölt. Az azóta befolyt összeget kvázi elfelezték, így előbbi 11,2 millió fonttal, utóbbi pedig 12,7 millió fonttal gazdagodott.

Mindent örökölt

III. Károly az uralkodóvá válásával mindent örökölt, ami előtte a királynőé volt. Köztük a Crown Estate nevezetű alapítványt, amelyhez 7,1 billiárd forint összértékű ingatlan, birtok tartozik, például az ascoti lóversenypálya, London központjának egyes részei, beleértve a Regent St. bevásárlónegyedet is. A királyhoz került továbbá:

a 234 milliárd forintot érő Crown Estate Scotland (amely magában foglalja az ásványkitermelési jogokat, valamint a halászati engedélyeket Skóciában),

a 309 milliárd forint vagyonnal rendelkező Lancaster hercegség (a bevételek közvetlenül hozzá érkeznek, és fedezik a királyi kiadásokat, azonban adókötelesek),

a Buckingham-palota, a windsori kastély és a Tower of London használati joga,

a királyi gyűjtemény (ami többek között a koronaékszereket, valamint Caravaggio, Rembrandt és Leonardo di Vinci festményeit tartalmazza, ezek értéke 5336 milliárd forintra tehető),

II. Erzsébet birtokai, ékszerei, műalkotásai,

a Sandringhamben és Balmoralban álló kastély.