Cardi B annyit költ a gyerekeire, amennyit évek alatt keres meg egy átlag magyar

Nem egyedülálló jelenség, hogy a hírességek gyermekei a hétköznapi emberek lurkóihoz képest fényűzőbb körülmények között nőnek fel, ám a szülők az anyagi jólét mámorában képesek átesni a ló túloldalára. Nemrég Kim Kardashian lányáról, North Westről számoltunk be, aki még csak 9 éves, de már milliókat érő szerelésekben kapták őt lencsevégre a lesifotósok – köztük egy, a Palace Skateboards és a Gucci együttműködéséből származó bőrkabátban, amelynek jelenleg 20 ezer dollár, vagyis közel hétmillió forint a vételára. Azonban a Kardashian famíliától eltekintve is találni olyan ismert személyeket Hollywoodban, akik nemigen nézik az árcédulát, ha a gyerekeikről van szó.

Napjaink egyik legnépszerűbb rappere, Cardi B és a férje, Offset az előbbiekben említett kategóriába sorolhatóak, és ennek alátámasztására nem egy példával lehetne előhozakodni. A pár még 2017-ben kezdett el randizni, majd még abban az évben összeházasodtak, és 2018-ban megszületett kislányuk, a jelenleg ötéves Kulture, majd 2021-ben a kisfiuk, Wave, aki kétesztendős – Offsetnek egyébként korábbi kapcsolatából van még három gyereke: Kalea, Kody és Jordan. Bár a házasságuk kezdetben nem volt tökéletes, és egyidőben arról lehetett hallani, elválnak, aminek hátterében megcsalás állhatott, ám azóta is együtt élnek. A mindennapjaikba Cardi B már többször betekintést engedett a közösségi felületein keresztül, ahogy azt sem rejtette soha véka alá, mennyit költ gyermekeire. Sokat.

Milliós táska, egy rakás készpénz

Ahogy arról az előadónő nemrég beszámolt, 20 ezer dollárt, azaz 6,8 millió forintot fizetett arra, hogy a házuk hátsó udvarában egy játszóteret alakítson ki gyermekei számára. Ebben helyet kapott több csúszda, mászóka, játszóház, kötéllétra és labdamedence.

Odáig vagyok értük, megszállottan. Mindenki tudja, ha a gyerekeimről van szó, a csillagokat is lehozom az égről

– jelentette ki a közösségi oldalán Cardi B, majd a The New York Timesnak arról számolt be, még így sem ez a legnagyobb összeg, amit rájuk költött, illetve megjegyezte: ez nincs összefüggésben azzal, hogy ezáltal jó szülő lenne, de örömöt okoz neki a gyerekek elkényeztetése.

Nem ez volt egyébként az egyetlen alkalom, amikor a rapper és a párja milliókat áldozott kislányára és kisfiára, mivel a hónap elején az éppen ötödik születésnapját ünneplő Kulture-nak egy 25 ezer dollárt – 8,5 millió forintot – érő Birkin táskát ajándékoztak. Egy évvel ezelőtt, amikor a 4. életévét töltötte be, 50 ezer dollárt, jelenlegi árfolyamon 17 millió forintot adtak neki készpénzben, míg a harmadik születésnapján egy gyémánt nyaklánccal lepték meg, és vásárlókörútra vitték, amelyen 29 ezer dollárt, körülbelül 9,9 millió forintot szórtak el.

Ha ez még nem lenne elég, a kislány első életévének betöltését pedig úgy ünnepelték meg, hogy 100 ezer dollár – 34 millió forint – értékben vettek neki ékszereket. A kétéves Wave esetében ugyan ekkora pénzszórást még nem végeztek, ám például az első születésnapjáról való megemlékezésképp egy autós tematikájú bulit rendeztek, amelyen a kisfiú egy kis Mercedesben furikázott.

Plüss-szék és festmény

Cardi B-n és Offseten kívül ugyanakkor más hírességek is szeretik elkényeztetni gyerekeiket, ám egyes esetekben olyan drága holmikat vesznek meg nekik, amelyeknek a legtöbben nem sok értelmét látják. Kylie Jenner és Travis Scott egyszer például a lányukat, Stormit egy AWS, illetve Fernando és Humberto Campana által tervezett plüss-székkel lepték meg, aminek 25 ezer dollár – 8,5 millió forint – az ára. Jennifer Lopez és volt férje, Marc Anthony az ikreiknek gyémánttal kirakott csörgőt vett, míg Lil Wayne egy BMW X4 és egy Ferrari 599 GTO autóval örvendeztette meg 16 éves lányát.

Rajtuk kívül szintén mélyen a zsebébe kellett nyúlnia David és Victoria Beckhamnek, akik lányuk, Harper születésnapjára egy 600 ezer fontot, jelenlegi árfolyamon 263,3 millió forintot érő Damien Hirst-festményt ajándékoztak. Hasonló költekezésbe kezdett Beyoncé és Jay Z, amikor legidősebb gyereküket, Blue Ivyt az első születésnapján egy gyémánttal kirakott Barbie-val ajándékozták meg, amely körülbelül 80 ezer dollárt, 27,3 millió forintot ér.

