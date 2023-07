Óriási az érdeklődés, duplázni fog Budapesten a Coldplay

Néhány nappal ezelőtt érkezett a hír, hogy 16 év után ismét Budapestre látogat a Coldplay. Az angol pop-rock csapat a 2021-es Music of the Spheres lemezének világ körüli turnéjával érkezik hazánkba, amely tavaly márciusban indult, a show-t azóta több mint 7,5 millióan látták.

A koncertre kedden délelőtt 9 órakor kezdődött az elővételes jegyértékesítés, amit akkora érdeklődés övezett, hogy pár órán belül a zenekar egy újabb dátumot hirdetett Budapestre:

Chris Martinék csapata 2024. június 18-án is színpadra áll a Puskás Arénában.

„Az elképesztő igény miatt a Coldplay a Music Of The Spheres világ körüli turné részeként bejelentett egy második koncertet is Budapestre, 2024. június 18-ra a Puskás Arénába! A regisztrált Coldplay-tagok részére az elővásárlási lehetőség már elérhető a Coldplay.com oldalon” – írja a szervező Live Nation.

A Coldplay népszerűségét jól mutatja, hogy más városokban is kiírtak újabb koncerteket: Helsinkiben és Rómában plusz kettő, Bukarestben, Athénban és Lyonban pedig egy-egy extra dátummal bővült eddig a turné. Tavaly Párizsban láttuk a show-t, amelyről a beszámolónkat itt olvashatja.

(Borítókép: Kevin Mazur / Getty Images)