Nincs megállás, triplázni fog Budapesten a Coldplay

Továbbra sem csökken az érdeklődés a Coldplay budapesti koncertje iránt, ezért a második után most egy újabb időpontot írt ki a banda, így három alakalommal láthatják és hallhatják Chris Martinék elképesztő show-ját a Puskás Arénában jövőre a magyar rajongók.

Nemrég érkezett a hír, hogy 16 év után ismét Budapestre látogat a Coldplay. Az angol pop-rock csapat a 2021-es Music of the Spheres lemezének világ körüli turnéjával érkezik hazánkba, amely tavaly márciusban indult, a show-t azóta több mint 7,5 millióan látták. A koncertet a szervező 2024. június 16-ra tűzték ki, majd hamarosan egy újabb koncertet jelentettek be június 18-ra.

Ezt fejelte meg most még egy fellépéssel az angol banda, amely a Live Nation bejelentése szerint,

JÚNIUS 19-ÉN IS FELLÉP A PUSKÁS ARÉNÁBAN.

A rendkívüli kereslet miatt a Coldplay a Music Of The Spheres világ körüli turné részeként bejelentette a harmadik koncertet is Budapestre, 2024. június 19-re a Puskás Arénaba! Jegyek pénteken 10 órától, a Coldplay-koncertek teljes körű jegyértékesítésének indításától kaphatók

– áll a bejegyzésben.

A Coldplay népszerűségét jól mutatja, hogy más városokban is kiírtak újabb koncerteket. Tavaly újságírónk Párizsban látta a show-t, amelyről a beszámolót itt olvashatja.

(Borítókép: Roberto Panucci - Corbis / Getty Images for ABA)