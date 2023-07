Détár Enikő már kilenc éve nem nyaralt

Mint ismert, Détár Enikő korábban évtizedeken át alkotott egy párt a Barátok közt egykori színészével, Rékasi Károllyal, ám 2014-ben elváltak az útjaik. Bár a színésznő tartott attól, újra rá fog-e találni a szerelem, végül így lett, és immáron kilenc és fél éve él boldog párkapcsolatban Péterrel.

Szerelmükről és megismerkedésük történetéről egy hosszabb, a hot!-nak adott interjúban számolt be, kifejtve, amikor összehozta őket a sors, mindketten válófélben voltak, így szétesett az életük.

Azt mondtam Péternek, hogy ha bármelyikünk úgy érzi, szakítani akar, csak annyit mondjon a másiknak: «Köszi!» Néhány hét után is azzal cukkoltam, hogy: »Szerintem nem te fogsz kitolni a Kerepesibe!« Tisztában voltam a köztünk lévő korkülönbséggel is, de csak telt az idő, Péter meg frappáns válasszal reagált: igényt tart a Kerepesi-bérletre!

– mondta Détár, felidézve, hogy egy fórumon ismerték meg egymást szerelmével, ahol egy standhoz osztották be őket.

A színésznő visszaemlékezése szerint ő kérte el mostani párja számát, mivel azt érezte, ő nem lépett volna magától, viszont már az első pillanatban felbosszantotta azzal, hogy SMS-t írt neki, amit gyűlöl. A lapnak megszólalt Péter is, megjegyezve, az elején azt sem hitte el, hogy Détár szóba áll vele, és megszerette benne, hogy otthon nem dívaként viselkedik.

Amilyen anya, amilyen partner és társ, azt szeretem igazán! Nem kényelmesedünk bele a kapcsolatba, de itthon azok lehetünk, akik valójában vagyunk. Nem is beszélve arról, hogy milyen fárasztó viselni ezeket a csillogó jelmezeket! Van köztünk ritmuskülönbség: én nyugisabb típus vagyok, Enci sokszor még gyorsabb tempót diktálna. Egyszerűen azt éreztem és érzem most is, hogy jó Enci mellett, hogy megérkeztem. Hogy mi a titok? Minőségi idő és osztatlan figyelem