96 éves korában meghalt Bill Cunningham, Ken baba hangja. Cunningham 2023. július 15-én halt meg nyugat-hollywoodi otthonában – közölte az általa alapított tehetségkutató ügynökség, a CESD csütörtökön. Egyéb részleteket nem tudni – írja a People.

Cunningham „a tehetségkutató üzletág nagy újítói és úriemberei közé tartozott” – mondták a CESD partnerei, Ken Slevin és Paul Doherty csütörtöki nyilatkozatukban.

Melegszívű, társaságkedvelő, előkelő ember volt, aki pozitív hatást gyakorolt mindazokra, akiket képviselt és alkalmazott. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy ismerhettük, és tanulhattunk tőle

– tették hozzá kollégái.

Cunningham San Franciscóban született, majd később Hollywoodba költözött, hogy a szórakoztatóiparban próbálja ki magát, mielőtt besorozták az amerikai haditengerészethez.

A háború után Cunningham énekesként is sikereket ért el, szinte minden nagyobb hollywoodi stúdió filmzenéjében énekelt. Ebben az időszakban ő adta Ken hangját is.

#DiarioDeQuintanaRoo

Fallece Bill Cunningham



Voz original del muñeco Ken



Murió Bill Cunningham, famoso actor que interpretó la voz original de Ken el muñeco de Mattel, durante los años 60. De acuerdo con los primeros informes el lamentable hecho sucedió en su hogar pic.twitter.com/2egOn3lPew — Diario de Q. Roo (@DQROO) July 29, 2023

1963-ban Cunningham karriert váltott, befektette megtakarításait a Pacifics Artists Agency cégbe. A vállalkozás 10 szinkronszínésszel indult. Slevin és Doherty 2005-ben partnerek lettek, és a céget átnevezték Cunningham–Escott–Slevin–Doherty (CESD) tehetségkutató ügynökségre.

Cunningham 1989-ben vonult vissza, 2014-ben önéletrajzi könyvet adott ki I Wonder What Became of Me címmel.